Tekke'den Kupa Mücadelesi Vurgusu - Son Dakika
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Tekke'den Kupa Mücadelesi Vurgusu

Tekke\'den Kupa Mücadelesi Vurgusu

Fatih Tekke, Galatasaray ile finalde taraftarları mutlu etmek için mücadele edeceklerini belirtti.

13.05.2025 21:20
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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Galatasaray ile yapacakları final maçını kazanarak kötü geçen sezonda taraftarlarını mutlu etmek istediklerini söyledi.

Tekke, karşılaşmanın yapılacağı Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmek istediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın hepimiz için çok güzel ve büyük bir gün olacak. Trabzonspor adına bir yıl içinde dalgalı performans var. Taraftarımızı üzdüğümüz, çok az sevindirdiğimiz anlar oldu. Biz geldikten sonra bu bir nebze duruldu ancak hedef olarak Avrupa'ya gidebilmek için sadece önümüzde bir maç var. Bazı oyuncularımın bu maçta oynamaları beklenemezdi ama aşırı özveri, fedakarlık ve oynama isteği var. Taraftarımızı mutlu etmemiz lazım. En azından bir özür mahiyetinde bir maç. Bana göre en değerli tarafı Avrupa'ya gitmek. Ne kadar kötü bir sezon geçirirsek geçirelim Avrupa'ya gitmek gerek. Bu cümleleri kurmak çok kolay. Ancak karşımızda da Galatasaray gerçeği var. Belki de Türkiye tarihinin en pahalı, dinamik, her açıdan iyi kadrosuna sahipler. Zor bir maç olacak. Ancak üç gün önce karşı karşıya geldik. Karşılarında bu kupayı çok isteyen bir duygu görecekler. Bizim de kendimize göre planlarımız var. Son 3 günde değil 10-15 gündür planladık. İyi bir maç olmasını temenni ediyorum. Hak edenin kazandığı, özellikle futbol harici şeylerin konuşulmadığı bir kupa finali olsun. Buraya gelecek insanlarımız da lütfen trafik kurallarına uysunlar. İnsan sağlığından önemli hiçbir şey yok. Biz kupayı çok istiyoruz. Gücümüzden daha fazla mücadele edip bunu başarmaya çalışacağız."

"Oyuncularımın Trabzonspor şehri gibi mücadele etmesini istiyorum"

Fatih Tekke, oyuncularından Trabzon şehri gibi mücadele etmelerini istediğini dile getirdi.

Bordo-mavili takımın başına geçtikten sonra olumlu şeyler yaşandığını aktaran Tekke, "Kısa sürede bence pozitif şeyler var. Bulunduğum süre içinde oyuncularıma vermek istediğim ve aldığım şeyler beklediğimin üzerindeydi. Hepsine teşekkür ediyorum. Trabzonspor'un bir kupayı alıp almamasıyla geleceğini dizayn etmesi doğru değil. Buraya geliş amacımız, oyunun üzerine düşünme şeklini değiştirebilmek, futbol konuşmaya çalışmak. Ülkedeki futbol iklimi herkesin malumu. Yarın oyuncularımız rahat olsun. Onların Trabzonspor şehri gibi mücadele etmesini istiyorum. Benim için sonuç önemli ama en değerlisi mücadele. Bunu yaparken futbol oynamaya çalışacağız. Oyuncularıma, 'İstediğiniz kadar hata yapabilirsiniz.' dedim. Bu çocuklar mücadele edecek." diye konuştu.

"Kupayı kazanmak bana yardımcı olabilir"

Bordo-mavili takımın teknik direktörü, felsefesini oturtmak için zamana ihtiyacı olduğunu ve kazanılacak kupanın kendisine yardım edebileceğini söyledi.

Tekke, Şenol Güneş'in ardından hem futbolcu hem de teknik adam olarak Türkiye Kupası'nı kazanan ikinci isim olma ihtimalinin hatırlatılması üzerine, "Ben, tarihe geçme gibi hadsiz bir cümle söyleyemem. Trabzonspor'un teknik adamı olarak kulübüme verdiğim ve vereceğim şeyler üzerine konuşursak net şeyler konuşabiliriz. Oyunun şekli ve planlar üzerine konuşma ortamı oluşması gerek. Bunun insanların hoşuna gitmediğini biliyorum. Bazı anlar bütünü yenebiliyor. Bu oyuna çok ciddi saygı duyuyorum. Tarihe geçmek gibi bir niyetim ve hadsizliğim yok. Çok çalışma hedefim var. Benim söylediğim cümlelerin arkasının gelmesi için süreye ihtiyaç var. Kupa bu yüzden gerekebilir. İnsanların bize güveni sonuçlar üzerinden gelişebilir. Bu bana yardımcı olabilir. O yüzden inşallah kupayı alabiliriz." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Tekke'den Kupa Mücadelesi Vurgusu - Son Dakika

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