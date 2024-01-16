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Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, Samsun'da düzenlenen Floor Curling Müsabakalarında birinci oldu - Son Dakika
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Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, Samsun'da düzenlenen Floor Curling Müsabakalarında birinci oldu

Samsun'da düzenlenen Okullararası Floor Curling Müsabakalarına Tekkeköy'den katılan öğrenciler il birincisi oldu. Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni temsil eden Nisanur Özmen ve Melike Ecrin Kardil genç kızlar kategorisinde birincilik kazandı. Okul müdürü, öğrencileri ve beden eğitimi öğretmenini tebrik etti.

Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, Samsun\'da düzenlenen Floor Curling Müsabakalarında birinci oldu
16.01.2024 - 11:48,
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Samsun'da düzenlenen Okullararası Floor Curling Müsabakalarına Tekkeköy'den katılan öğrenciler il birincisi oldu.

Samsun İlkadım Okçuluk Salonu'nda yapılan turnuva birbirinden çekişmeli maçlara sahne oldu. Müsabakada Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni temsil eden Nisanur Özmen ve Melike Ecrin Kardil genç kızlar kategorisinde birincilik kazandı. Öğrencilere düzenlenen madalya töreni ile ödülleri takdim edildi.

Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Coşkun Yıldız, "Bu sonuçla okulumuz Samsun'u bölge finallerinde temsil edecek. Emeği geçen öğrencilerimizi ve okulumuz beden eğitimi öğretmeni Alaattin Övüç'ü tebrik ediyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, Samsun'da düzenlenen Floor Curling Müsabakalarında birinci oldu - Son Dakika
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