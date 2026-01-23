Teklif yapıldı bile! İşte Fener\'in forma giydirmek istediği golcü

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken forvet hattı için önemli bir hamle yaptı. Sarı-lacivertli ekip, Everton forması giyen Beto için resmi teklifte bulundu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, 27 yaşındaki Gineli golcü Beto'nun transferi için Everton'a resmi teklif sundu. Görüşmelerin seyrine göre transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR

Beto'nun İngiliz kulübü Everton ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Tecrübeli forvetin güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Gineli golcü, bu sezon Everton formasıyla 25 resmi maçta görev aldı ve 3 gol kaydetti.