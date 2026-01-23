Teklif yapıldı bile! İşte Fener'in forma giydirmek istediği golcü - Son Dakika
Teklif yapıldı bile! İşte Fener'in forma giydirmek istediği golcü

23.01.2026 14:54
Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları kapsamında Everton'dan Beto için resmi teklifte bulunduğu belirtildi. 27 yaşındaki Gineli golcünün transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı ifade edildi. Beto, bu sezon Everton formasıyla 25 resmi maçta 3 gol attı.

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken forvet hattı için önemli bir hamle yaptı. Sarı-lacivertli ekip, Everton forması giyen Beto için resmi teklifte bulundu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, 27 yaşındaki Gineli golcü Beto'nun transferi için Everton'a resmi teklif sundu. Görüşmelerin seyrine göre transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR

Beto'nun İngiliz kulübü Everton ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Tecrübeli forvetin güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Gineli golcü, bu sezon Everton formasıyla 25 resmi maçta görev aldı ve 3 gol kaydetti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Hakan1421 Hakan1421:
    25 maçta 3 gol, bu adam forvet mi yoksa stoper mi 19 4 Yanıtla
  • Deniz Memis Deniz Memis:
    bence kaleci bu adam 11 2 Yanıtla
  • 250934 250934:
    el nesry daha fazla atar 25 maçta 3 gol nedir nerde çöp var buluyoruz:) 8 2 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Ne büyük golcü 27 maçta 3 gol atmış kurtarıcı diye transferi düşünülüyor gönderdiğin golcü bundan daha fazla attı onun günahı neydi o zaman. 7 2 Yanıtla
  • Erkan demir Erkan demir:
    Yine patlayacakkkk :) 3 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
