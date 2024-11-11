Teknik direktöre küfür eden hakeme düdüğünü astırdılar

İngiltere Futbol Federasyonu'na bağlı İngiltere'de oynanan profesyonel maçlardaki hakemlerden sorumlu PGMOL, Liverpool ve takımın eski teknik direktörü Jürgen Kloop hakkında hakaretler içeren videosuyla gündem olan hakem David Coote ile ilgili kararını verdi.
Sosyal medyada yayılan videoda David Coote, Liverpool'a hakaret ederken, Jürgen Kloop'a ise ırkçı küfür etti. Bunun üzerine PGMOL, 42 yaşındaki tecrübeli hakemin görevini askıya aldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; ilgili video sebebiyle hakkında soruşturma açılan Coote, soruşturma sona erene kadar hakemlik yapamayacak.
David Coote kariyerinde 8 kez Liverpool'un maçını yönetti. Kırmızılılar, bu maçların 5'ini kazanırken 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. İngiliz hakem, videolar sosyal medyada yayılmadan önce Liverpool'un son maçı olan Premier Lig'in 11. haftasındaki Aston Villa karşılaşmasını yönetmişti. Söz konusu karşılaşmayı 2-0 Liverpool kazanmıştı.
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