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Teksüt Bandırmaspor, Navarone Foor'u transfer etti - Son Dakika
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Teksüt Bandırmaspor, Navarone Foor'u transfer etti

Trendyol 1. Lig takımlarından Teksüt Bandırmaspor, Hollandalı orta saha oyuncusu Navarone Foor'u kadrosuna dahil etti. 31 yaşındaki Foor ile 1,5 yıllık anlaşma yapıldı. Hollanda B Milli Takımı'nda da forma giyen Foor, kariyerinde 37 gol attı ve 55 gol pası verdi. Daha önce NEC Nijmegen, Vitesse ve Riga takımlarında da oynayan Foor, son olarak Karmiotissa'da forma giymişti.

Teksüt Bandırmaspor, Navarone Foor\'u transfer etti
05.01.2024 - 16:49,  Güncelleme: 16:51
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Hollandalı orta saha oyuncusu Navarone Foor'u kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 8 ve 10 numara bölgelerinde oynayan 31 yaşındaki Foor ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandı.

Hollanda B Milli Takımı'nda da forma giyen Navarone Foor, çıktığı maçlarda 37 gol attı, 55 gol pası verdi.

NEC Nijmegen, Vitesse ve Riga kulüplerinin de formasını giyen Navarone Foor, son olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ekiplerinden Karmiotissa'da oynadı.

Kaynak: AA
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