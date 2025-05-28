Teksüt Bandırmaspor Süper Lig İçin Finalde

Teksüt Bandırmaspor, 60 yıllık kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmek için 29 Mayıs'ta Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Trendyol 1. Lig play-off finalinde karşılaşacak.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki amatör kulübün 1965 yılında birleşmesiyle bordo-beyaz renkleriyle "Balıkesir Bandırma" adıyla kurulan kulüp, yıllarca Türk futbolunun çeşitli liglerinde mücadele etti.

Bağlı olduğu şehrin takımından önce profesyonel liglere katılan ilk ilçe ekibi olarak da bilinen Bandırmaspor, inişli çıkışlı grafiğiyle yıllarca alt liglerden yukarılara çıkmaya çalıştı.

Final yolculuğu

Son olarak 1. Lig'in 2021-22 sezonunu 3'ncü sırada tamamlayarak play-off oynayan Teksüt Bandırmaspor, buradan final serisine kadar yükseldi ancak Kocaeli'de oynanan maçta İstanbulspor'a 2-1 kaybederek tarih yazma fırsatını kaçırdı.

Süper Lig'e son yolcu

Bandırma temsilcisi 2024-25 sezonunda aldığı başarılı sonuçlarla ligi 64 puanla dördüncü sırada tamamlayan Bandırmaspor, play-off birinci turda Erzurumspor FK ile eşleşti.

Erzurumspor FK'yı 2-0 yenerek ikinci tura yükselen bordo-beyazlı ekip, Geosis Boluspor'un rakibi oldu.

Geosis Boluspor'u ilk maçta 4-1, ikinci maçta da 1-0 yenen Bandırma temsilcisi adını finale yazdırmayı başardı.

Teksüt Bandırmaspor, finalde karşılaşacağı Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü normal sezondaki iki karşılaşmada da 1-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup etti.

Bordo-beyazlı takım, 29 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda başlayacak maçta İstanbul temsilcisini yenerek, Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig biletini alan son takım olmak istiyor.

"12 bin kişiyle maça gideceğiz"

Teksüt Bandırmaspor taraftarı, 60 yıllık kulübün Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig biletini alan son takım olduğunu görmek için sabırsızlanıyor.

Kulübün taraftardan sorumlu yöneticisi Uğur Maral, AA muhabirine, "güçlü bir taraftar grubuyla final maçına gideceklerini" anlattı.

Maral, şöyle devam etti:

"Kontenjanımız olan 12 bin kişi ile maça gideceğiz. Maça 70-80 otobüs gideceğimizi düşünüyorum. Kendi araçları ve şehir dışından gelecek olan taraftarlarımızın çok yoğun ilgi gösterdiğini görüyoruz. İnşallah camiamızın yüzünün güldüğü, hepimizin mutlu ayrılacağı bir maç olsun istiyoruz. İnşallah gülen taraf Bandırmasporumuz olur."

"Herkesi Bandırmaspor'u desteğe davet ediyorum"

Bandırmaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Özgün Eren, 60 yılın ardından Süper Lig'e çıkma fırsatı yakalamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Final maçı için hazırlıkların sürdüğünü belirten Eren, şöyle konuştu:

"Gece gündüz uyumuyoruz, biraz daha sabredeceğiz. Sonunda Süper Lig'i görüp hep birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda kupayı kaldıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Maç için bilet almayan taraftarlarımızın bir an önce biletlerini almasını istiyorum. Şimdiden tüm şehrimize Süper Lig hayırlı olsun. Herkesi Bandırmaspor'u desteğe davet ediyorum. Bizim için Bandırmaspor'un yeri ayrıdır. Bandırmaspor'u destekleyenlerin de bizde yeri ayrı olacaktır."

Teksüt Bandırmaspor taraftarı Ali Çakıroğlu da Bandırmaspor temsilcisini şampiyon yapmak için Sakarya'ya adeta akın edeceklerini dile getirdi.