Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Hedefimiz Sakaryaspor maçını kazanmak

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında 2 Şubat Cuma günü deplasmanda Sakaryaspor ile yapacakları maçta, hedeflerinin kazanmak olduğunu söyledi.
Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta karşılaştıkları Giresunspor maçını 6-0 kazandıklarını hatırlattı.
Ligde her rakibin birbirini zorlayabildiğini ifade eden Eroğlu, "Oynanmadan hiç kazanılmıyor. Biz de sahamızda oynadığımız etkili ve kolektif bir oyunla farklı bir galibiyet elde ettik. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.
Eroğlu, bu hafta Sakaryaspor ile deplasmanda karşılaşacaklarını dile getirerek, "Sakaryaspor da play off'a oynayan, yukarıya doğru oynayan güçlü bir kadroya sahip. Bu saatten sonra kalan maçların hepsinde sahada güçlü oyunla oynamamız ve her maçı kazanacak performans ortaya koymamız gerekiyor. Bu potansiyeli de yavaş yavaş kazandığımızı düşünüyorum. Benim çalıştığım her takımda da bu net bir şekilde görülüyor. Hedefimiz cuma günü oynayacağımız maçta kazanmak ama rakibe de saygı duyuyoruz. Onların da güçlü bir kadroları var. Şu an takımızla birlikte bir rekabet ortamı, oyun felsefesi yavaş yavaş sahaya yansımaya başladı." diye konuştu.
Mulumba'nın sakatlığının devam ettiğini aktaran Eroğlu, hafif bir sakatlığı olan Metehan Mimaroğlu'nun durumunun da maç saatinde belli olacağını sözlerine ekledi.
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