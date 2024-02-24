Teksüt Bandırmaspor, Ümraniyespor'u 4-1 mağlup etti - Son Dakika
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Teksüt Bandırmaspor, Ümraniyespor'u 4-1 mağlup etti

Teksüt Bandırmaspor, Ümraniyespor\'u 4-1 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 24. hafta maçında Teksüt Bandırmaspor, Ümraniyespor'u 4-1 mağlup etti. Mücadelede Bandırmaspor'un gollerini Mücahit Albayrak, Levent Ayçiçek, Djitte ve Metehan Mimaroğlu kaydederken, Ümraniyespor'un tek golünü Muhammet Mert attı.

24.02.2024 15:41  Güncelleme: 15:42
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Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Emrah Ünal, Kürşathan Akın

Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Djitte (Dk. 74 Badji), Mulumba, Metehan Mimaroğlu, Rahmetullah Berişbek, Sitoe, Levent Ayçiçek (Dk. 63 Mustafa Çeçenoğlu), Mehmet Özcan (Dk. 81 Foor), Mücahit Albayrak (Dk. 74 Emre Adıgüzel), Taha Batuhan Yayıkcı, Gakpa (Dk. 81 Doğan Can Davas)

Ümraniyespor: Abdulsamet Damlu, Muhammet Mert (Dk. 75 Diniyev), Serkan Göksu (Dk. 75 Emre Demir), Siraçhan Nas (Dk. 46 Tiago Çukur), Hasan Ayaroğlu (Dk. 62 Onur Ayık), Uğur Kaan Yıldız, Emrecan Bulut, Glumac, Emre Kaplan, Popov (Dk. 62 Melih Okutan), Cavare

Goller: Dk. 31 Muhammet Mert (Ümraniyespor), Dk. 37 Mücahit Albayrak, Dk. 53 Levent Ayçiçek, Dk. 61 Djitte, Dk. 66 Metehan Mimaroğlu (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Siraçhan Nas, Dk. 57 Hasan Ayaroğlu (Ümraniyespor), Dk. 47 Rahmetullah Berişbek

Trendyol 1. Lig'in 24. hafta maçında Teksüt Bandırmaspor, konuk ettiği Ümraniyespor'u 4-1 yendi.

Kaynak: AA

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