Teksüt Bandırmaspor Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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Teksüt Bandırmaspor Yarı Finale Yükseldi

Teksüt Bandırmaspor Yarı Finale Yükseldi

Trendyol 1. Lig play-off'ta Bandırmaspor, Erzurumspor'u 2-0 yenerek yarı finale geçti. Teknik direktör Gürsel, oyuncularının istekli oyununu tebrik etti.

15.05.2025 19:47
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Trendyol 1. Lig play-off birinci turda Erzurumspor FK'yi 2-0 yenerek yarı finale yükselen Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, maçı istediler, iki gol bularak kendi seyircimizin önünde kazanmasını bildik." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Play-off'un farklı bir statüde oynandığını belirten Gürsel, şöyle konuştu:

"Lig bitti, artık farklı bir statüde oynuyoruz. Bu maç tek maçtı. Bundan sonraki çift maç olacak. Önemli olan sonunu getirebilmek. İnşallah finalde olup kazanabilmek. Turnuvayı kazanmak lazım ki üst lige çıkan üçüncü takım olalım. Bütün çalışmalarımız onun üzerine kurulu. Bu maç tek maç olduğu için dengeli bir maç oldu. İyi durduk, istekli, arzulu ve iyi mücadele ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum, maçı istediler, iki gol bularak kendi seyircimizin önünde kazanmasını bildik. Şimdi bunu 4 gün sonraki maça taşımak lazım. Ona da gerekli hazırlıkları yapıp inşallah önce final sonra da Süper Lig bize nasip olur. Onun için bütün çalışmalarımızı yapacağız. Kazandığımız için mutluyuz, oyuncularımı tebrik ediyorum."

Erzurumspor FK cephesi

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu da rakiplerinin maçta kendilerine göre daha istekli olduğunu dile getirdi.

Kutlu, oyunun dengeli ilerlediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu maçta önemli anlar çok önemliydi. Bandırmaspor bizden biraz daha istekli ve diri gözüktüğü için o anları iyi değerlendirdi. Bizim de net olmasa da gol pozisyonları oluşturabilecek pozisyonlarımız oldu ama ne yazık ki değerlendiremedik. İstediğimiz oyunu bir türlü ortaya koyamadık. Bandırmaspor'u tebrik ediyorum. İnşallah kalan maçlarını da kazanırlar. Hakemler maçı çok iyi yönetti fakat yediğimiz gol ofsayttı. VAR'daki hakemin uyarması gerekiyordu. Tek maçlarda yenilen ve atılan goller çok önemlidir ama maçın hakemlerini yönetimlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Üç yıldır aynı takım ve yönetimle devam ediyoruz. Çok zor süreçlerden geçen ekibimiz var. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum."

Kutlu, kulüple olan mukavelesinin sona erdiğini ve devam edip etmeyeceği konusunda yönetimle henüz bir görüşme yapmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Teksüt Bandırmaspor Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika

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