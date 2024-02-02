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Teksüt Bandırmaspor, Zafer Görgen ile anlaştı - Son Dakika
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Spor

Teksüt Bandırmaspor, Zafer Görgen ile anlaştı

Teksüt Bandırmaspor, Zafer Görgen ile anlaştı

Teksüt Bandırmaspor, Çaykur Rizespor kalecisi Zafer Görgen ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de forma şansı bulamazken, Türkiye Kupası'nda bir maçta görev aldı.

02.02.2024 17:43
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Çaykur Rizespor kalecisi Zafer Görgen ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki Zafer Görgen ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Zafer Görgen, bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla Trendyol Süper Lig'de şans bulamazken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bir maçta görev aldı.

Kaynak: AA

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