Tekvando: Dünya Başkanlık Kupası - Son Dakika
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Tekvando: Dünya Başkanlık Kupası

22.02.2022 21:21
Tekvando: Dünya Başkanlık Kupası

Arnavutluk'ta düzenlenen Dünya Tekvando Başkanlık Kupası'nda büyükler kategorisinde müsabakalar sona erdi.

Arnavutluk'ta düzenlenen Dünya Tekvando Başkanlık Kupası'nda büyükler kategorisinde müsabakalar sona erdi.

Avrupa Tekvando Birliği tarafından Durres kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, büyükler kategorisi müsabakalarının son gününde 5 sıklette karşılaşmalar yapıldı. Bugün tatamiye çıkan 10 milli sporcu, madalya alamadı.

Türkiye, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren organizasyonun ilk iki gününde, büyükler kategorisinde 3 altın ve 4 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanmıştı.

Milli sporculardan Nafia Kuş, Merve Dinçel ve Emine Göğebakan altın, Rukiye Yıldırım, Hatice Kübra İlgün, Görkem Polat ve Ferhat Can Kavurat bronz madalyanın sahibi olmuştu.

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Tekvando: Dünya Başkanlık Kupası Tekvando: Dünya Başkanlık Kupası Avrupa Şampiyonası'na 2 kota! Avrupa Şampiyonası'na 2 kota!

Başkanlık Kupası, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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