Tekvando Federasyonu Başkanı Şahin: "Seçimden daha da güçlenerek çıkacağız"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, genel kurula kısa bir süre kaldığını belirterek, "Pazar günü seçimden daha da güçlenerek çıkacağız." dedi.

Metin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Tekvando Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve 7. Olağan Mali Genel Kurulu'nun 7 Kasım Pazar günü gerçekleştirileceğini hatırlatarak, "Pazar günü seçimden daha da güçlenerek çıkacağız. Yıllardır devam eden istikrar ile tekvandonun başarısı tüm kamuoyunun takdirindedir. Federasyonumuz, ülkemizin madalya deposudur. Katıldığı tüm olimpik ve paralimpik oyunlarında madalya kazanmış tek federasyondur. Tüm şampiyonalarda kürsüde yer alıyoruz. Ülkemizin gururu olmuş tekvando dünyadaki gücünü korumaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Federasyona uluslararası düzeyde kamp eğitim merkezi kazandırmak için çalışmaların sonuna geldiklerini söyleyen Şahin, "Arsa tahsisini yaptık. 2024 Paris Olimpiyatları'ndan önce tekvandonun kalbi olacak tesisimize kavuşmayı planlıyoruz." diye konuştu.

"Camiamızın çok büyük desteğini aldık"

Metin Şahin, camianın büyük desteğini aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberlik içinde Allah'ın izniyle daha nice başarılara yürümeye devam edeceğiz. Hedefimiz, istikrarlı bir şekilde başarının devamını sağlamak, Türk tekvandosunu zirvede tutmaya devam etmek. Bize verdikleri desteklerden dolayı tüm tekvando camiasına teşekkür ediyorum. Tahkim Kurulunun aldığı komisyon kararını da olumlu karşılıyorum. Demokratik bir ortamda gerçekleştireceğimiz seçimlerin ve çıkacak sonucun şimdiden camiamız için hayırlı olmasını diliyorum."