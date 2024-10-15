Tekvando Federasyonu'nda Kayyum İddiası Reddedildi

Spor

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, federasyon hakkında çıkan haberlere yönelik, "Kayyum atanması gibi bir durum söz konusu değildir. Genel kurulumuz belirlenen statü çerçevesinde tarafımızca gerçekleştirilecektir" dedi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, yaptığı yazılı açıklama ile iddiaları yalanladı. Şahin, "Bugün bazı basın-yayın organlarında federasyonumuza kayyum atandığına dair asılsız haberlere yer verilmiştir. 20 Ekim 2024 tarihinde yapılacak genel kurulumuz öncesinde seçim takvimi en başından bu yana federasyonumuz tarafından mevzuata uygun bir şekilde işletilmektedir. Kayyum atanması gibi bir durum söz konusu değildir. Genel kurulumuz belirlenen statü çerçevesinde tarafımızca gerçekleştirilecektir. Çıkan bu haberlerin belli bir kesime hizmet eden algı çalışması olduğunu değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin, tahkim kuruluna yaptığı başvuru süreci ile ilgili de bilgi vererek şunları söyledi:

"Bu konudan farklı olarak şahsımın başkan adaylığı için Tahkim Kurulu'na yaptığım başvuru süreci ise devam etmektedir. Tahkim Kurulu'nun adil bir karar alacağına ve delegelerimizin iradelerinin sandığa yansıyarak genel kurulun ardından bu süreci zaferle tamamlayacağımız konusunda inancım tamdır. Gelişmeleri sizlere bildirmeye devam edeceğiz. Sevgi ve saygılarımla." - İSTANBUL