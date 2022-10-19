Tekvando'da Grand Prix heyecanı İngiltere'de başlıyor - Son Dakika
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Tekvando'da Grand Prix heyecanı İngiltere'de başlıyor

19.10.2022 10:42
Tekvando'da Grand Prix heyecanı İngiltere'de başlıyor

Dünya Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Tekvando ve Para Tekvando Grand Prix müsabakaları 20-23 Ekim tarihleri arasında İngiltere'nin Manchester şehrinde yapılacak.

Dünya Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Tekvando ve Para Tekvando Grand Prix müsabakaları 20-23 Ekim tarihleri arasında İngiltere'nin Manchester şehrinde yapılacak.

Dünya Tekvando Federasyonu tarafından İngiltere'nin Manchester şehrinde gerçekleştirilen Tekvando ve Para Tekvando Grand Prix organizasyonunda para tekvando maçları 20 Ekim'de, Tekvando karşılaşmaları ise 21-23 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Olimpik ve paralimpik puan durumuna göre sporcuların davet ile mücadele edebildiği grand prixlerde Türkiye'yi tekvandoda 13, para tekvando 10 sporcu temsil edecek. Manchester'da Türkiye'yi temsil edecek sporcular şu şekilde:

Tekvando

Kadınlar: Merve Dinçel (49 kilo), Rukiye Yıldırım (49 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Nafia Kuş (+67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (+67 kilo)

Erkekler: Deniz Dağdelen (58 kilo), Görkem Polat (58 kilo), Ferhat Can Kavurat (68 kilo), Hakan Reçber (68 kilo), Hüseyin Kartal (80 kilo), Muhammed Emin Yıldız (80 kilo), Enbiya Taha Biçer (+80 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+80 kilo)

Para Tekvando (K44)

Kadınlar: Nurcihan Ekinci (47 kilo), Meryem Betül Çavdar (52 kilo), Gamze Gürdal (57 kilo), Seçil Er (65 kilo), Nisa Nur Gürses (+65 kilo)

Erkekler: Ali Can Özcan (58 kilo), Mahmut Bozteke (63 kilo), Fatih Çelik (70 kilo), Oktay Atalay (70 kilo), Mehmet Sami Saraç (+80 kilo) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Manchester, England, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekvando'da Grand Prix heyecanı İngiltere'de başlıyor - Son Dakika

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