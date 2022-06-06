Tekvando kuşak sınavında minikler yetenekleriyle göz doldurdu

İzmir'in Aliağa ilçesinde, ülkemize başarılar getirecek minik ve yıldız sporcuları yetiştirmek için açılan tekvando kurslarına katılan öğrenciler, kuşak sınavında başarılı olmak için ter döktü.

Aliağa'da, tekvando kurslarına katılan 113 öğrenci kuşak sınavı heyecanı yaşadı. Öğrenciler, bildikleri tekvando tekniklerini sergileyerek, beyazdan sarı kuşağa, yeşilden mavi kuşağa, kırmızıdan kırmızı siyah kuşağa terfi etme hakkı kazandı. Yetenekleriyle göz dolduran miniklerin performansı alkış aldı. Sınav sonrasında, başarılı olan ve bir üst kuşağa geçen tekvandoculara başarı belgeleri ve yeni kuşakları takdim edildi.

Tekvando Antrenörü Ziya Cönge, "Sınavımızı gerçekleştirdik. Şimdi önümüzde Yıldızlar Türkiye Şampiyonası var. Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'ın desteğiyle müsabaka için Sivas'a gideceğiz. Temmuz ayında Minikler Türkiye Şampiyonası var. Önümüzde çok yoğun bir programımız var ve hedeflerimiz için Aliağa Gençlik Merkezinde yaz kurslarımız ile çalışmalarımız devam etmektedir" diye konuştu. - İZMİR