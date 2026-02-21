Başkentte düzenlenen Yeşilay Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası başladı.
Taha Akgül Spor Salonu'nda üç gün sürecek şampiyonaya, 70 ilden 1216 sporcu katılıyor.
Organizasyonda kadınlar ve erkeklerde 10'ar sıklette madalyalar sahibini bulacak.
Gençler kategorisinin ardından aynı salonda yıldızlar ve büyükler Türkiye tekvando şampiyonaları yapılacak.
