Tekvandoda 7 Madalya: Los Angeles 2028 İçin Önemli Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekvandoda 7 Madalya: Los Angeles 2028 İçin Önemli Başarı

07.03.2026 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk tekvandocular, ABD Açık Turnuvası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Milli para tekvandocular, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na puan veren ABD Açık Turnuvası'nda 7 madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Las Vegas kentindeki turnuvada milli sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Organizasyonda erkekler 63 kiloda Mahmut Bozteke altın madalya, 58 kiloda Alican Özcan gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 47 kiloda Nurcihan Ekinci, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar ve Lütfiye Özdağ, 57 kiloda Gamze Özcan ile erkekler +80 kiloda Adem Arda Özkul ise bronz madalya aldı.

Avrupa, dünya ve paralimpik oyunlar şampiyonu milli sporcu Mahmut Bozteke, ayrıca turnuvanın en iyi erkek sporcusu seçildi.

Kaynak: AA

Los Angeles, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekvandoda 7 Madalya: Los Angeles 2028 İçin Önemli Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da eşini boğdu, polislere kendini ihbar etti Adana'da eşini boğdu, polislere kendini ihbar etti
Igor Tudor, Premier Lig’de resmen rezil kepaze oldu Igor Tudor, Premier Lig'de resmen rezil kepaze oldu
CNN muhabiri Tahran’da gördükleri karşısında şaştı kaldı CNN muhabiri Tahran'da gördükleri karşısında şaştı kaldı
Messi’nin Beyaz Saray ziyaretini 6 milyon kişi canlı izlemiş Messi'nin Beyaz Saray ziyaretini 6 milyon kişi canlı izlemiş
Savaşta İran’a ihanet eden Hindistan’a büyük şok Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok
İsrail, Beyrut’u hiç durmadan bombalıyor Ölü sayısı açıklandı İsrail, Beyrut'u hiç durmadan bombalıyor! Ölü sayısı açıklandı

10:46
Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır
Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır
10:35
İran’dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
10:06
Savaşın nedeni bu mu Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler
Savaşın nedeni bu mu? Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler
09:08
İran, ABD’nin can damarını kesti ANTPY-2 radarı hurdaya çıktı
İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı
08:53
Türkiye’den savaşa ve afete hazırlık MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
08:36
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 11:11:31. #7.13#
SON DAKİKA: Tekvandoda 7 Madalya: Los Angeles 2028 İçin Önemli Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.