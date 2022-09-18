UEFA'dan Şampiyonlar Ligi hakkında tarihi karar! Devler Ligi, Avrupa'yı terk ediyor

UEFA, Şampiyonlar Ligi gelirlerini artırmak için tarihi bir karar almanın eşiğinde. Avrupa'nın kulüpler bazında 1 numaralı organizasyonu, kıta değiştirmeye hazırlanıyor.

ABD'YE OLUMLU BAKILIYOR

NTV Spor'un AS'tan aktardığı habere göre, UEFA, ticari gelirler göze alındığında Şampiyonlar Ligi finalinin ABD'de oynanmasına olumlu yaklaşıyor. UEFA'nın yanı sıra Avrupa Kulüpler Birliği de bu duruma yeşil ışık yakıyor. İddiaya göre, önümüzdeki günlerde genel kurulunu İstanbul'da gerçekleştirecek olan Avrupa Kulüpler Birliği bu konu üzerinde duracak.

FİNAL İSTANBUL'DA OYNANACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun finali İstanbul'da oynanacak. Dev finale Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.