Niğde Anadolu FK yeni sezona hazır - Son Dakika
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Niğde Anadolu FK yeni sezona hazır

01.09.2022 15:28
Niğde Anadolu FK yeni sezona hazır

Temmuz ayı sonunda yapılan genç yetenek kampı ile çalışmalarına başlayan TFF 3. Lig temsilcisi Niğde Anadolu FK, 4 Eylül 2022 de oynanacak Yeniçarşı Müsabakası için son hazırlıklarını yapıyor.

Temmuz ayı sonunda yapılan genç yetenek kampı ile çalışmalarına başlayan TFF 3. Lig temsilcisi Niğde Anadolu FK, 4 Eylül 2022 de oynanacak Yeniçarşı Müsabakası için son hazırlıklarını yapıyor.

Niğde Anadolu FK'da bu sezon Niğdeli futbolcuları da kadrosuna dahil etti. Niğdeli oyuncular, 2006 Doğumlu Mehmet Can Karaer, 2002 Doğumlu Umut Alpaslan, 1999 Doğumlu Oğuzhan Alp ve 1991 doğumlu Murat Balçın'da mücadele edecek. Kadrosunda yaş ortalaması 22 olan 30 profesyonel oyuncu yer alan takımın hedefleri ile ilgili açıklama yapan Niğde Anadolu Sportif Direktörü Eser Eti bu sene Niğdeli futbolcuları da kadrolarına dahil ettiklerini söyledi. Eti, "Kadromuzun yaş ortalaması 22. Genç bir kadro ama geçtiğimiz yıllardan farklı olarak gençlerle deneyimlileri harmanlamaya çalıştık. Yönetimin Kurulumuz bir karar aldı sezon başında bundan sonra Niğde Anadolu FK'da her yıl belli oranda Niğde'de yetişmiş, altyapısı Niğde'de oluşmuş, Niğdeli oyuncu olacak diye ve bu sayı her geçen yıl artarak devam edecek. Belli bir süre sonra takım tamamen Niğde'de yetişmiş oyunculardan oluşan bir takım olacak" dedi.

Takım-şehir bütünleşmesine önem verdiklerini de ifade eden Eti; "Daha önce Niğde'de futbol oynamış, Niğdelilerin sevdiği ve Niğde'de çeşitli başarılara imza atmış oyuncuları da kadromuza katmayı amaçladık. Onlardan en önemlisi Kaptanımız Taner Yılmaz. Yıllarca Niğde'de mücadele etti oyunculara abilik yapacak" diye konuştu. Geçen sezon Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs Sahasında yaşanan sorunlara da değinen Eti, bu sene maçların yine aynı sahada oynanacağını ve sahanın müsabakalara hazır olduğunu da belirtti.

Niğde FK Teknik Direktörü Aytaç Ak ise, "Başarıya koşan bir takım oluşturmaya çalıştık. Kolay değil Altınordu döneminde gelen kiralık oyuncular genelde kendi takımlarını düşünüyordu ve aidiyet duygusu yoktu, başarıda sıkıntılar vardı ama bundan sonra aidiyet duygusu olmayan oyuncular olmayacak burada" şeklinde konuştu. - NİĞDE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Niğde Anadolu FK yeni sezona hazır - Son Dakika

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