Ten Hag: Fenerbahçe ile finalde buluşmak harika olur

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Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Porto ve Fenerbahçe deplasmanlarında birer puan aldıklarını belirterek, "Fenerbahçe ile finalde karşılaşmak çok güzel olur" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Manchester United, konuk olduğu Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, "İki tane zor maçtan çıktık; Porto ve Fenerbahçe maçlarından. İki puan aldık. Bugün ilk golü biz attık ama daha sonra hatalı gol yedik. Aslında bloğumuz çıkarmalıydı. Golden önce de 2-0 yapma şansı yakaladık. Fakat olmadı. Hayal kırıklığı yaşadık. Artık Old Trafford'da maçlarımızı kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Ugarte, nasıl oynamamız gerektiğiniz öğrenecek"

Ugarte'nin performansı ile ilgili gelen soruya Hollandalı teknik adam, "6 haftadan sonra ilk 11'e çıktı. O da bizim nasıl oynamamız gerektiğini öğrenecek. 6 numara performansı gösterdi. Öğrendikçe daha iyi olacak" yanıtını verdi.

"Mazroui rolünü iyi yerine getirdi"

Noussair Mazraoui'nin 10 numara pozisyonunda başlaması ile ilgili Erik ten Hag, "Bu bir zor bir deplasmandı. Dört tane hücum oyuncusu ile oynamak zor olabilirdi. Mazroui daha önceden takımlarında bek olmadan önce 10 numara oynamışlığı varmış. Rolünü de iyi yerine getirdi. Hatta Eriksen'in rolünde etkisi vardı. Genel olarak takımımızın performansından ve oyuncularımızdan memnunuz" diye konuştu.

"Fenerbahçe ile finalde karşılaşmak çok güzel olur"

Fenerbahçe deplasmanına gelmeden zor bir karşılaşma olacağını bildiklerini belirten Manchester United'ın teknik patronu, "Fenerbahçe ile finalde karşılaşmak çok güzel olur. Stat ve ambiyansları çok iyi. Topa hakim olmayı çok iyi yapmamız gerekiyordu. Bizim de ilk yarıda pozisyonumuz var. Özellikle Rasford ile bir pozisyonumuz var. Fenerbahçe de iki net pozisyona girdi; Onana iki tane top çıkardı. 2 tane zor deplasmanda birer puan aldık. Buraya gelmeden önce de zor bir maç olacağını biliyorduk" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL