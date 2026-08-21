Teneffüste Keşfedilen Elfinay'dan Üst Üste Türkiye Şampiyonluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Teneffüste Keşfedilen Elfinay'dan Üst Üste Türkiye Şampiyonluğu

Teneffüste Keşfedilen Elfinay\'dan Üst Üste Türkiye Şampiyonluğu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de teneffüste hızlı koşarken antrenör tarafından keşfedilen 13 yaşındaki Elfinay Kama, üçlü branşta iki yıl üst üste Türkiye şampiyonu oldu. Gelecekte dünya şampiyonluğu ve olimpiyatları hedefleyen genç sporcu, azmiyle örnek olmayı amaçlıyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde okuldaki teneffüste hızlı koşarken kendisini gören antrenör tarafından atletizme yönlendirilen 13 yaşındaki Elfinay Kama, üçlü branşta 2 yıl üst üste Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Şehit Musa Sarıgöz Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Elfinay, 6 yıl önce okuluna gelen atletizm antrenörü Asım Taşkın tarafından keşfedildi.

Elfinay'ın teneffüste hızlı koştuğunu gören Taşkın, atletizme yönlendirdiği çocuğa eğitim verdi.

Eskişehir'de geçen yıl düzenlenen Aycan Önel Türkiye 14 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'na katılan Elfinay, 60 metre koşu, gülle atma ve uzun atlamadan oluşan üçlü branşta birinci oldu.

Elfinay, 28-31 Temmuz'da Konya'da gerçekleştirilen Turkcell 14 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda da üçlü branşın puan tablosunda zirvede yer aldı.

"Emeklerimin karşılığını aldığım için çok mutlu oldum"

Elfinay Kama, AA muhabirine, atletizmle 6 yıldır ilgilendiğini söyledi.

Elde ettiği Türkiye şampiyonluklarının motivasyonunu artırdığını dile getiren Elfinay, "Bu spora başladığımdan beri bunu istiyordum. Emeklerimin karşılığını aldığım için çok mutlu oldum ve azmim daha da arttı." dedi.

Elfinay, eğitim ve sporu bir arada yürütmeyi planladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Büyüyünce de sporla ilgilenmek, üniversitede öğretim görevlisi olmak istiyorum. Spora da devam edeceğim. Bu sporu çok seviyorum. Dünya şampiyonu olmak istiyorum. Umarım olimpiyatlarda iyi dereceler elde edebilirim. Başarılarımla diğer tüm sporculara da örnek olmak istiyorum."

"Çalışmalarımız çok yoğun geçiyor"

Antrenör Asım Taşkın ise Elfinay'ın teneffüste hızlı koşmasından etkilendiğini belirterek, "Elfinay ile ilkokul 2. sınıftan beri çalışıyoruz. Çalışmalarımız çok yoğun geçiyor. Haftanın 5 veya 6 günü antrenman yapıyoruz." diye konuştu.

Elfinay'ın Sporcu Eğitim Merkezi'ne girmeye hak kazandığını anlatan Taşkın, "Elfinay'ın gelecekte milli takım formasıyla önemli başarılara imza atacağına inanıyorum. İnşallah dünya şampiyonaları ve olimpiyatlarda kızımızı göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Sporcunun beden eğitimi öğretmeni babası Haluk Kama da kızının kazandığı derecelerden dolayı gururlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Osmaniye, Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Teneffüste Keşfedilen Elfinay'dan Üst Üste Türkiye Şampiyonluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Kartal ve Dirk Kuyt’ın yıllık geliri ortaya çıktı İsmail Kartal ve Dirk Kuyt'ın yıllık geliri ortaya çıktı
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı! Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest
Eşiyle oğlu katledildi, kendisi yaralı kurtuldu: Ailesini böyle uğurladı Eşiyle oğlu katledildi, kendisi yaralı kurtuldu: Ailesini böyle uğurladı
Türk futbolunda görmek istediğimiz hareketler Ertuğrul Doğan bile şaşırdı Türk futbolunda görmek istediğimiz hareketler! Ertuğrul Doğan bile şaşırdı
Polis şüphelenip gözaltına aldı, bağırsaklarından 37 kapsül uyuşturucu çıktı Polis şüphelenip gözaltına aldı, bağırsaklarından 37 kapsül uyuşturucu çıktı
Canlı yayında bir kadını bıçaklamıştı ’Karagül’ lakaplı sosyal medya fenomeni tahliye edildi Canlı yayında bir kadını bıçaklamıştı! 'Karagül' lakaplı sosyal medya fenomeni tahliye edildi

12:15
Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...
Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...
12:05
İsrail’e bir rest de Bahçeli’den: Tehditleri görmezden gelmeyiz, sabrımızı sınamayın
İsrail'e bir rest de Bahçeli'den: Tehditleri görmezden gelmeyiz, sabrımızı sınamayın
11:59
3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu
3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu
11:57
Emekli polis, eşini öldürüp cansız bedeninin başında bekledi
Emekli polis, eşini öldürüp cansız bedeninin başında bekledi
11:34
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor Ünlü markanın balı sahte çıktı
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor! Ünlü markanın balı sahte çıktı
11:06
Hilmi Tuna Kuriş’in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin’e tahsisli çıktı
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 13:00:46. #7.12#
SON DAKİKA: Teneffüste Keşfedilen Elfinay'dan Üst Üste Türkiye Şampiyonluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.