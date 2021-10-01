Tenis Başkanlığı için aday olan Osman Tural iddialı

Osman Tural "Camiamızdan aldığımız destek ile tenisimizin geleceğini inşa edeceğiz"

İstanbul DHA - Türk tenisini özlenen günlerine tekrar döndüreceğini belirterek Tenis Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını koyan Osman Tural, "Camiamızdan aldığımız destek ile tenisimizin geleceğini inşa edeceğiz" dedi.

Ekibiyle birlikte son 2 aylık zaman diliminde, 50'den fazla ilde; kulüpler, antrenörler, sporcular ve tenisin tüm paydaşlarıyla görüşmeler yapan Osman Tural, gördüğü ilgiden son derece memnun olduğunu belirtti. Tural, 'Türk tenisi için güç birliği' adını verdiği oluşumun başta tenis kulüpleri olmak üzere, tüm tenis camiasından destek bulduğunu da söyledi. Yönetim kadrosunu oluştururken ince eleyip sık dokuduklarına dikkat çeken Tural, daha önce başkanlık yaptığı döneme atıfta bulunarak, "Türk tenisinin güvenle büyüdüğü ve tüm paydaşların kendisini içinde görebildiği bir yönetim anlayışına ihtiyaç var ve bunu hep birlikte tekrar sağlayacağız" diye konuştu. Tenisin hak ettiği popülariteye yakın zamanda ulaşması için yoğun mesai harcadıklarının altını çizen Osman Tural, 30 Ekim'de yapılacak seçim öncesi "Kulüp delegeleri, antrenörler, sporcular ile aileleri, yatırımcılar ve sponsorları güven ortamında bir araya getireceğiz. Devletimizin sağlamış olduğu kaynakların da etkin ve verimli şekilde kullanarak, özlenen tenis iklimine ulaşacağız" ifadesini kullandı.