Tenis: Billie Jean King Kupası - Son Dakika
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Tenis: Billie Jean King Kupası

12.04.2022 16:21
Tenis: Billie Jean King Kupası

Türkiye Kadın Milli Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Grup I'deki ikinci maçında Macaristan'a 2-1 yenildi.

Türkiye Kadın Milli Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası Avrupa/ Afrika Grup I'deki ikinci maçında Macaristan'a 2-1 yenildi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen organizasyonda Türkiye, Macaristan ile karşılaştı.

İlk maçta Panna Udvardy, Pemre Özgen'i 6-1'lik setlerle 2-0 yendi. İkinci maçta İpek Öz, dünya 72 numarası Anna Bondar'ı 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Serinin son maçında Dalma Galfi/Reka-Luca Jani ikilisi, Ayla Aksu-Berfu Cengiz çiftini 7-5, 5-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup etti.

Macaristan serisini 2-1 kaybeden Türkiye, yarın Estonya ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlılar, ilk serisinde dün Danimarka'ya 2-1 üstünlük sağlamıştı.

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Billie Jean, Macaristan, Türkiye, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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