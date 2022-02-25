Tenis: Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off - Son Dakika
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Tenis: Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off

25.02.2022 14:42
Tenis: Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off

Teniste A Milli Erkek Takımı, Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off müsabakalarında Özbekistan'la karşı karşıya gelecek.

Teniste A Milli Erkek Takımı, Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off müsabakalarında Özbekistan'la karşı karşıya gelecek.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl eylül ayında Letonya'yı 4-0 yenerek Dünya Grubu 1 play-off'larına yükselen A Milli Takım, 4-5 Mart tarihlerinde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Dünya Grubu 1'e yükselme mücadelesi verecek.

Olympic Tennis School'un kapalı kortlarında, sert zeminde gerçekleşecek organizasyonda kura çekimi, 3 Mart Perşembe günü yapılacak.

Antrenörlüğünü Bora Gerçeker'in, kaptanlığını Marsel İlhan'ın üstlendiği A Milli Erkek Takımı, Altuğ Çelikbilek, Cem İlkel, Ergi Kırkın ve Yankı Erel'den oluşuyor.

Kaptanlığını Farrukh Dustov'un üstlendiği Özbekistan Milli Takımı'nın kadrosunda ise dünya eski 33 numarası Denis Istomin'in yanı sıra Khumoyun Sultanov, Sanjar Fayziev, Sergey Fomin ve Maxim Shin bulunuyor.

Özbekistan Milli Takımı, Eylül 2021'de oynadığı son eşleşmede Norveç'e 3-1 kaybetmişti.

Ülkelerin güncel sıralamasında Özbekistan 25. basamakta bulunurken, Türkiye 52. sırada yer alıyor.

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Özbekistan, Play Off, Tenis, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tenis: Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tenis: Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off - Son Dakika
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