Tenis heyecanı Hüdavendigar kortlarında yaşanıyor - Son Dakika
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Tenis heyecanı Hüdavendigar kortlarında yaşanıyor

31.03.2022 14:14
Tenis heyecanı Hüdavendigar kortlarında yaşanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Tenis Federasyonu 14 Yaş Hafta sonu Tenis Turnuvası, Büyükşehir Belediyesi Hüdavendigar Tenis kortlarında başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Tenis Federasyonu 14 Yaş Hafta sonu Tenis Turnuvası, Büyükşehir Belediyesi Hüdavendigar Tenis kortlarında başladı. 231 sporcunun katıldığı organizasyon pazar günü sona erecek.

Bursa'da tenisin kalbinin attığı Bursa Büyükşehir Belediyesi Hüdavendigar Tenis kortları, önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 14 Yaş Hafta sonu Tenis Turnuvası'nda heyecan start alırken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon, geniş katılıma sahne oluyor. 179 erkek, 52 kız olmak üzere 231 sporcunun mücadele ettiği turnuvada sporcuların mücadelesi izleyenlerden alkış alıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden 5 sporcunun yer aldığı 14 Yaş Hafta sonu Tenis Turnuvası'nda Bursa'nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Ankara, Bolu, Uşak, Ordu, İzmit, Sakarya ve Yalova'dan sporcular madalya mücadelesi veriyor. 2'si kapalı 6 kortta oynanan turnuvada erkekler 10, kızlar ise 7 grupta mücadele ediyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 2'ye giren sporcuların madalya almaya hak kazanacağı organizasyon pazar günü sona erecek. - BURSA

Tenis heyecanı Hüdavendigar kortlarında yaşanıyor
Tenis heyecanı Hüdavendigar kortlarında yaşanıyor
Tenis heyecanı Hüdavendigar kortlarında yaşanıyor

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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, Bursa, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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