Tenis Milli Takımı'nın eski antrenörlerinden Yılmaz Erkangil hayatını kaybetti - Son Dakika

Tenis Milli Takımı'nın eski antrenörlerinden Yılmaz Erkangil, Ankara'da hayatını kaybetti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli sporcularımız Yavuz Erkangil ve Erkan Erkangil'in babası, senyör milli sporcumuz ve milli takım antrenörümüz Yılmaz Erkangil'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi bugün saat 16.00'da Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da Yılmaz Erkangil için taziye mesajı yayımladı.

Durmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Tenisin içinde bir yaşam geçiren ve birçok milli sporcu yetiştiren, değerli ağabeyimiz Yılmaz Erkangil'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Senyör milli sporcumuz ve milli takım antrenörümüz Yılmaz Erkangil'e Allah'tan rahmet, ailesine ve tenis camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.