Tenis: TEB BNP Paribas Turnuvası - Son Dakika

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Tenis: TEB BNP Paribas Turnuvası

21.04.2022 16:45
Tenis: TEB BNP Paribas Turnuvası

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası'na son 16 turu maçlarıyla devam edildi.

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası'na son 16 turu maçlarıyla devam edildi.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı turnuvada 6 numaralı seribaşı Avustralyalı Ajla Tomljanovic, merkez kortta Ukraynalı Lesia Tsurenko ile karşılaştı.

İlk seti 6-4 hanesine yazdıran Tomljanovic, ikinci setin ilk oyununu aldıktan sonra rakibinin maçtan çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi.

7 numaralı seribaşı İspanyol Sara Sorribes Tormo, Rus Varvara Gracheva'yı 6-2 ve 6-1'lik setlerle turnuva dışında bıraktı.

Günün diğer son 16 turu mücadelesinde Kazak Yulia Putintseva da İsveçli Rebecca Peterson'ı 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup etti.

Putintseva, çeyrek finalde Ajla Tomljanovic ile eşleşti.

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Tenis: TEB BNP Paribas Turnuvası Tenis: TEB BNP Paribas Turnuvası Öz-Cengiz çifti çeyrek finalde Öz-Cengiz çifti çeyrek finalde

BNP Paribas, İstanbul, Türkiye, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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