Milli tenisçi Çağla Büyükakçay'a verilen doping cezası iptal edildi - Son Dakika
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Milli tenisçi Çağla Büyükakçay'a verilen doping cezası iptal edildi

02.07.2022 16:13
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay'a verilen doping cezası iptal edildi

ENKA Spor Kulübü, milli tenisçi Çağla Büyükakçay'a verilen doping cezasının iptal edildiğini duyurdu.

ENKA Spor Kulübü, milli tenisçi Çağla Büyükakçay'a verilen doping cezasının iptal edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından verilen cezanın İngiltere'deki bağımsız tahkim mahkemesi tarafından iptal edildiği belirtilerek, "Sporcumuzun 25 yıllık alın terinin ve emeğinin sorumsuz kişilerce ve ucuz yöntemlerle yok edilmesinin önüne geçilmiştir. Kulübümüz dopingle mücadeleyi taviz vermeksizin sürdürecektir. Türkiye şampiyonu milli sporcumuz Çağla'ya geçmiş olsun diyoruz." ifadelerine yer verildi.

Çağla Büyükakçay, geçen yılın kasım ayında yaptığı paylaşımda, 2-8 Ağustos'ta Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde katıldığı turnuva sırasında verdiği idrar örneğinde "Ractopamine" isimli yasaklı maddeye rastlandığını ve Uluslararası Tenis Federasyonunun bu gelişme üzerine lisansını askıya aldığını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli tenisçi Çağla Büyükakçay'a verilen doping cezası iptal edildi - Son Dakika

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