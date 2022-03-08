Tenisin çatı kuruluşları Ukrayna için seferber oldu - Son Dakika
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Tenisin çatı kuruluşları Ukrayna için seferber oldu

08.03.2022 18:55
Tenisin çatı kuruluşları Ukrayna için seferber oldu

Tenisin çatı kuruluşları ATP, WTA ve ITF ile dört büyük grand slam organizasyonu, Ukrayna için yardım kampanyası başlattı.

Tenisin çatı kuruluşları ATP, WTA ve ITF ile dört büyük grand slam organizasyonu, Ukrayna için yardım kampanyası başlattı.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), Kadınlar Tenis Birliği (WTA), Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) ve dört grand slam turnuvası ABD Açık, Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon yönetimleri, Rusya'nın askeri müdahalesi nedeniyle Ukrayna'ya yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu.

"Tenis barış için oynuyor" sloganıyla açılan kampanyaya her organizasyonun 100'er bin dolar bağışta bulunduğu kaydedildi.

Kampanyanın videosunu Ukraynalı tenisçiler Elina Svitolina ve Sergiy Stakhovsky seslendirdi.

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Ukrayna, Rusya, Tenis, Wta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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