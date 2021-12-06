Teniste Megasaray Hotels Open'in şampiyonu Portekizli Nuno Borges

Antalya'da düzenlenen ATP Challenger turnuvası Megasaray Hotels Open'de, tek erkeklerde şampiyon Nuno Borges oldu.

Serik ilçesindeki Megasaray Tenis Akademi kortlarında gerçekleştirilen ATP Challenger turnuvası Megasaray Hotels Open tamamlandı.

Tekler finalinde Portekizli Nuno Borges ile Büyük Britanyalı Ryan Peniston karşılaştı. Toprak zemin mücadelesinde Borges, 1 saat 18 dakikalık maç sonunda Peniston'u 6-4, 6-3'lük setlerle yenerek ilk ATP Challenger şampiyonluğunu kazandı.

Çiftlerde ise şampiyonluk kupasını Chun-Hsin Tseng/Yu Hsiou Hsu ikilisini 3-6, 6-2, 12-10 yenen İtalyan tandem Riccardo Bonadio/Giovanni Fonio kaldırdı.

Sporculara ödüllerini Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, TTF Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Okumuş ve Club Megasaray Hotel Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Öztürk verdi.

Şampiyon Borges, yaptığı açıklamada Antalya'nın tenis anlamında gelişmiş bir şehir olduğunu söyledi.

Antalya'ya ikinci kez geldiğini belirten Borges, "Burada olmaktan çok mutluyum, organizasyon gerçekten çok iyiydi. Harika bir hafta geçirdim. Türkiye'de Yankı Erel ve Ergi Kırkın ile oynadım. Onlar gerçekten harika. Türk tenisini parlak bir gelecek bekliyor." ifadelerini kullandı.

Megasaray Tenis Akademi'de ana tablo maçları bugün başlayacak ATP Challenger turnuvası MTA Open, 12 Aralık'ta tekler finali ile sona erecek.