Serena Williams, Kanada Açık'a veda etti - Son Dakika
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Serena Williams, Kanada Açık'a veda etti

11.08.2022 12:50
Serena Williams, Kanada Açık'a veda etti

Tenisten uzaklaşacağını duyuran dünyaca ünlü ABD'li sporcu Serena Williams, katıldığı Kanada Açık turnuvasına ikinci turda gözyaşları içinde veda etti.

Tenisten uzaklaşacağını duyuran dünyaca ünlü ABD'li sporcu Serena Williams, katıldığı Kanada Açık turnuvasına ikinci turda gözyaşları içinde veda etti.

Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 1000 turnuvasında mücadele eden 40 yaşındaki tenisçi, tek kadınlar ikinci turunda 12 numaralı seribaşı İsviçreli Belinda Bencic'le karşılaştı.

Dolu tribünler önünde 1 saat 17 dakika süren mücadelenin ardından rakibine 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup olan Williams, turnuvaya veda etti.

ABD merkezli moda dergisi Vogue'ya hafta içi yaptığı açıklamada, ailesine daha fazla vakit harcamak ve başka alanlara yönelmek için sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın ardından bu spordan uzaklaşacağını belirten Williams, maçın ardından gözyaşları içinde seyircilere veda etti.

Çok duygusal bir dönemden geçtiğini vurgulayan 40 yaşındaki tenisçi, "Burada olmayı, her zaman seviyorum. Size daha iyi bir mücadele izlettirmek isterdim ama Belinda, benden iyiydi. Çok ilginç bir 24 saat geçirdim. Dergide anlattığım gibi, vedalar konusunda berbatım. Yine de hoşça kal Toronto." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan tenisin efsane isimlerinden Serena Williams, bu yıl tek kadınlar kategorisindeki tek galibiyetine, turnuvanın ilk turunda İspanyol Nuria Parrizas Diaz'i yenerek ulaşmıştı. Son yıllarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle eski formundan uzaklaşan ve dünya sıralamasında 407. basamakta yer alan Williams, tek kadınlarda önceki galibiyetini ise geçen sene katıldığı Fransa Açık grand slam turnuvasında elde etmişti.

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Kaynak: AA

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