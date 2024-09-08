Tepebaşı Belediyesi Geleneksel Kurtuluş Tenis Kupası Turnuvası Sonuçlandı

Spor

Tepebaşı Belediyesi tarafından Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşuna özel bu yıl 2.'si düzenlenen Geleneksel Kurtuluş Tenis Kupası turnuvası final maçlarıyla sona erdi. Turnuvada kazananlara kupaları düzenlenen tören ile takdim edildi.

Tepebaşı Belediyesi ve ETA Tenis Spor Kulübü iş birliği ile düzenlenen 2. Geleneksel Kurtuluş Tenis Kupası turnuvası sona erdi. Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılına özel bu yıl ikincisi düzenlenen turnuvaya 13-36 yaş kadın-erkek, 36 yaş ve üzeri kadın-erkek ile yeni başlayan 13 yaş ve üzeri kadın-erkek 168 sporsever katıldı.

Kıyasıya geçen müsabakalar sonucu her kategorinin kazananı belli oldu. Turnuvada, 13-35 yaş erkek finalinde Samet Çevikcan kadın finalinde Zeynep Kıyık, 36+ yaş erkek kategorisinde Nezih Orhon, kadın kategorisinde Figen Yalçın, yeni başlayan erkek finalinde Mesut Bay, kadın kategorisinde ise Tuğba Yazar kazandı.

Düzenlenen törenle kazananlara kupaları takdim edilirken turnuvaya katılan sporcular da Tepebaşı Belediyesi'ne ve ETA Tenis Spor Kulübüne teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR