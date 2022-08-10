Çocuklar yaz tatilini verimli geçiriyor - Son Dakika
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Çocuklar yaz tatilini verimli geçiriyor

10.08.2022 14:13
Çocuklar yaz tatilini verimli geçiriyor

Tepebaşı Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği yaz kursları devam ederken zumba eğitimlerine katılan 300 çocuk da tatillerini verimli ve keyifli şekilde geçirme imkanı buluyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği yaz kursları devam ederken zumba eğitimlerine katılan 300 çocuk da tatillerini verimli ve keyifli şekilde geçirme imkanı buluyor.

Tepebaşı Belediyesi, düzenlediği aktiviteler ile kent çocuklarının gelişimine katkı sunmayı sürdürüyor. Bu çerçevede 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen zumba eğitimleri de çocukların yoğun ilgisi ile devam ediyor. Uzman eğitmenler gözetiminde gerçekleşen zumba eğitimi ile çocuklar, hareket ederek sağlık kazanırken, dans ederek eğlenmiş ve sosyalleşmiş oluyor. Çocukların odaklanmasını, kendine olan güvenini, koordinasyon yeteneğini geliştiren zumba, metabolizmayı da hızlandırıcı etkileri ile fayda sağlıyor. 5-9 yaş arası toplamda 300 kişinin katılım gösterdiği zumba dersleri, pazartesi günleri haftada 1 gün olmak üzere 5 grup halinde düzenleniyor. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Tepebaşı, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çocuklar yaz tatilini verimli geçiriyor - Son Dakika

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