Tepebaşı\'nda Antrenör Gelişim Semineri Düzenlendi

Spor

Tepebaşı Belediyesi ve Türkiye Yüzme Federasyonu işbirliği ile antrenör gelişim semineri düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi'nin çeşitli spor branşlarının antrenörlerine yönelik gerçekleştirdiği eğitici faaliyetler devam ediyor. Son olarak Tepebaşı Belediyesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda antrenör gelişim semineri gerçekleştirildi. Seminere, Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 400 antrenör katıldı. Yüzme Milli Takımlar Teknik Direktörü Murat Özdoğan tarafından verilen seminerde; "Antrenman yazarken matematiksel yaklaşımlar" konusu detaylı olarak ele alındı. Seminer, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.

Öte yandan Tepebaşı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından Özdoğan'a katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi. - ESKİŞEHİR