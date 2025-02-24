Tepebaşı'nda Özel Bireyler İçin Spor Eğitimi - Son Dakika
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Spor

Tepebaşı'nda Özel Bireyler İçin Spor Eğitimi

Tepebaşı\'nda Özel Bireyler İçin Spor Eğitimi

Tepebaşı Belediyesi, Yunus Emre Spor Tesisleri'nde özel bireylerin fiziksel gelişimini desteklemek amacıyla hareket eğitimi sunuyor. 4-12 yaş arası bireyler, uzman eğitmenler eşliğinde spor yaparak motor becerilerini geliştiriyor ve sosyal etkileşimde bulunuyor.

24.02.2025 13:18  Güncelleme: 13:20
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Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde özel bireylerin fiziksel gelişiminin desteklenmesi amacıyla verilen hareket eğitimine katılan bireyler, hem eğleniyor hem de spor yapmanın keyfini yaşıyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Şirintepe Mahallesi'nde Eskişehirlilerin hizmetine sunulan Yunus Emre Spor Tesisleri, kent halkının spor hayatına büyük katkılar sağlamaya devam ediyor.

Yunus Emre Spor Tesisleri'nde özel bireylerin fiziksel gelişiminin desteklenmesi amacıyla hareket eğitimi veriliyor. Uzman eğitmeler eşliğinde haftada iki gün gerçekleşen eğitimlere 4-12 yaş arası özel bireyler katılıyor. Eğitimlere katılan özel bireyler, motor becerilerini, el-göz koordinasyonunu geliştirirken nesne kontrolünü ve alan farkındalığını da artıracak spor aktiviteleri gerçekleştiriyor. Grup içerisinde nasıl hareket etmeleri gerektiğini ve yardımlaşmayı da öğrenen bireyler, hem eğleniyor hem de spor yapmanın keyfini yaşıyor.

"Buraya geldiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum"

Eğitime katılan 8 yaşındaki Ömer Hafız Tuncel'in annesi Sevgi Tuncel, "Otizm tanısı var oğlumda. 4 yıldır eğitim alıyor. Tepebaşı Belediyesi'nin diğer kurslarından da yaralanıyoruz. At binme etkinliğine, yüzme gibi kurslarına da katılıyoruz. Son 2 yıldır da bu eğitime geliyoruz. İlk olarak bireysel başladık. Ömer Hafız'la ilk gelmeye başladığımda sadece birkaç ses vardı. Şimdi ne söylüyorsak bizi taklit ediyor ve konuşmada gelişim oldu. Şimdi grup olarak çalışıyoruz. Bu bizim için daha iyi. Belediyenin bize böyle bir alternatif sağlaması gerçekten büyük bir lüks. Dışarıda gidiyor olsak bütçe açısından zor oluyor. Tepebaşı Belediyesi'nin bu anlamda da bize bir alan açması çok kıymetli. Bundan dolayı Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a çok teşekkür ederim. Buraya geldiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. İyi ki de gelmişiz, iyi ki de belediye bize böyle bir alan açmış" dedi.

"Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a teşekkür ediyorum"

Ebrar Sipahi'nin babası Kerim Sipahi, "Tepebaşı Belediyesi'nin bu eğitiminden yaklaşık 4 aydır faydalanıyoruz. Gerçekten belediyemizin vermiş olduğu bu imkandan çok memnunuz. Özel bireylerin bu tarz faaliyetlere çok ihtiyacı var. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a her şey için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Tepebaşı, Yaşam, Spor, Son Dakika

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