Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü

Mehmet Orulluoğlu:

Dış maçlarda yayıncı kuruluş trt olmadığı için hiç bir reklama müdahale edilemiyor, diğer kanallar da oynatılan dış maçlardaki reklamlar da öyle

47 13 Yanıtla

Ümmet Güzel: ozsman Saadettin saran aynı olaydan niye 1 yılla 3 yıl arası yargılanıyor 54 12