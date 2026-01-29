Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü

Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
29.01.2026 08:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT 1'de canlı yayınlanan Manchester City–Galatasaray maçında görüntülere yansıyan yasadışı bahis reklamı, izleyicilerin tepkisini çekti ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TRT 1'den canlı yayınlanan Manchester City– Galatasaray maçında ekrana yansıyan yasadışı bahis reklamı, sosyal medyada büyük tepki topladı.

CANLI YAYINDA YASADIŞI BAHİS REKLAMI KRİZİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City–Galatasaray karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlandı. Mücadele sırasında yayın görüntülerine yasadışı bahis reklamlarının yansıması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Karşılaşmayı izleyen kullanıcılar, ekrana gelen görüntüleri fark eder etmez sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Birçok kullanıcı, kamu yayıncısı olan TRT ekranlarında yasadışı bahis reklamlarının yer almasına sert eleştiriler yöneltti.

KAMUOYUNDA TARTIŞMA BAŞLADI

Yaşanan olay kısa sürede gündem olurken, yayın sırasında bu tür reklamların nasıl ekrana yansıdığı sorusu kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

Manchester City FC, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    israilsaray yasadışı bahis falan filan neden şaşırıyorsunuz 72 115 Yanıtla
    7752925Pgadj 7752925Pgadj:
    buda konuştu!!!! 22 6
  • Mehmet Orulluoğlu Mehmet Orulluoğlu:
    Dış maçlarda yayıncı kuruluş trt olmadığı için hiç bir reklama müdahale edilemiyor, diğer kanallar da oynatılan dış maçlardaki reklamlar da öyle 47 13 Yanıtla
    Ümmet Güzel Ümmet Güzel:
    ozsman Saadettin saran aynı olaydan niye 1 yılla 3 yıl arası yargılanıyor 54 12
    123456789 123456789:
    Ziya acun'a niye ceza verildi o zaman madem 34 6
  • Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    trt kapatılsın 41 13 Yanıtla
  • Uğur Yayman Uğur Yayman:
    memleket kumarhane olmuş 30 15 Yanıtla
  • ahmet şahin ahmet şahin:
    Perhiz, lahana turşusu. 7 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adanalı seyyar satıcı “milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum“ deyip isyan etti Adanalı seyyar satıcı "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var 26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu
İşte Türk polisi Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı İşte Türk polisi! Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı

11:41
Sergen Yalçın’ın Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde
Sergen Yalçın'ın Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:29
1 Şubat itibarıyla başlıyor e-Devlet’ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
11:15
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
10:52
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor Pilot il olarak Erzurum seçildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi
10:31
Kara kış geri geliyor Meteoroloji’den 20 ile sarı kodlu uyarı
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 12:07:59. #7.11#
SON DAKİKA: Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.