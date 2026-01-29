TRT 1'den canlı yayınlanan Manchester City– Galatasaray maçında ekrana yansıyan yasadışı bahis reklamı, sosyal medyada büyük tepki topladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City–Galatasaray karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlandı. Mücadele sırasında yayın görüntülerine yasadışı bahis reklamlarının yansıması dikkat çekti.
Karşılaşmayı izleyen kullanıcılar, ekrana gelen görüntüleri fark eder etmez sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Birçok kullanıcı, kamu yayıncısı olan TRT ekranlarında yasadışı bahis reklamlarının yer almasına sert eleştiriler yöneltti.
Yaşanan olay kısa sürede gündem olurken, yayın sırasında bu tür reklamların nasıl ekrana yansıdığı sorusu kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.
Son Dakika › Spor › Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (9)