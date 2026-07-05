Terme'de açık deniz yüzme yarışması - Son Dakika
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Terme'de açık deniz yüzme yarışması

Terme\'de açık deniz yüzme yarışması
05.07.2026 18:44  Güncelleme: 18:54
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Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen 3. Açık Deniz Yüzme Yarışması, Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce sporcuyu bir araya getirdi. Belediye Başkanı Şenol Kul, organizasyonu uluslararası düzeye taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Samsun'un Terme ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Açık Deniz Yüzme Yarışması, Türkiye'nin farklı illerinden yüzlerce sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme'yi spor turizminin önemli destinasyonlarından birisi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Terme Belediyesi tarafından Miliç Sahili'nde düzenlenen 3. Terme Açık Deniz Yüzme Yarışması, Karadeniz'in mavi sularında renkli görüntülere sahne oldu. Organizasyonda sporcular, bin 500 ve 3 bin metrelik parkurlarda dereceye girebilmek için mücadele etti.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen yüzlerce sporcunun katıldığı yarışlar, vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip edildi. Sporcuların performansı ve Karadeniz'in doğal manzarası organizasyona ayrı bir renk kattı.

Yarışma öncesinde sporculara hitap eden Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, organizasyonun her geçen yıl büyüyerek geliştiğini belirterek, amaçlarının yarışmayı uluslararası düzeye taşımak olduğunu söyledi. Kul, Terme'yi spor turizminin önemli destinasyonlarından biri haline getirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, yarışmaya katılan tüm sporculara teşekkür etti.

Zeytinburnu Yüzme Spor Kulübü Başkanı Yüksel Sönmez ise organizasyonun başarılı ve profesyonel şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, Terme Belediyesi'ne ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Organizasyona katkı sağlayan Dr. Cemal Gümüş de Terme'nin doğal güzelliklerini sporla buluşturan yarışmanın her geçen yıl gelişerek büyümesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Yarışmaların ardından düzenlenen ödül töreninde genel klasman ve yaş kategorilerinde dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi. Organizasyona katkılarından dolayı Zeytinburnu Yüzme Spor Kulübü Başkanı Yüksel Sönmez, Dr. Cemal Gümüş ve İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü Başkanı İskender Karadağ'a teşekkür plaketi takdim edilirken, parkuru tamamlayan Down sendromlu özel sporcu Cenk Keçoğlu da özel ödüle layık görüldü. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Halil İbrahim Şenol, Yerel Haberler, Türkiye, Samsun, Terme, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Terme'de açık deniz yüzme yarışması - Son Dakika

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