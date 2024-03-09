TESYEV 33. Olağan Seçimli Genel Kurulu\'nda Murat Aksu yeniden başkan seçildi

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı'nın (TESYEV) 33. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Dr. Av. Murat Aksu yeniden başkanlığa seçildi.
TESYEV 33. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Dr. Av. Murat Aksu tekrardan başkanlığa seçildi. Conrad Otel'de yapılan organizasyon, 1 yıllık çalışmaların değerlendirildiği buluşmanın yanı sıra vakfın gelecek dönemde izleyeceği rotaya da konu olan bir toplantı olarak gerçekleştirildi. Dr. Av. Murat Aksu'nun başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulunda; Burak Sarıca, İkbal Yiğitalp, Kazım Ali Kiremitçioğlu, Fikret Ercan, Ali Evren Doğru, Hasan Gocay, Murathan Kalyoncu, Belkıs Aktürk yer alıyor.
"Güçlü kadınlarımız, TESYEV'in çalışmalarında da önemli bir yer tutuyor"
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir arada bulundukları için çok mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Başkan Aksu, "Dünyanın kadın erkek eşitliği konusunda 2024 gerçekliğinde pozitif ayrımcılıkla yüzde 50 kotasını konuştuğu bir iklimde TESYEV yüzde 90'a varan kadın çalışan oranıyla çok kutsal bir görev üstleniyor. Güçlü kadınlarımız, her alanda olduğu gibi TESYEV'in çalışmalarında da önemli bir yer tutuyor. Onların azmi ve gücü, engelli bireylerimizin yaşamlarına umut ve neşe katıyor. Bizler engel tanımayan bir toplumu TESYEV kadınlarıyla var etmeye çalışıyoruz. 8 Mart vesilesiyle bu hikayeyi var eden başta TESYEV kadınları olmak üzere tüm kadınlarımıza teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Bandırmaspor, sahasında Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamayarak bir puana razı oldu.
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzede çocukları ziyaret etti. Dumont ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yetkilileri, çocukların spor etkinliklerini izledi ve onlara yiyecek ve içecek ikram etti. Dumont, Fransa olarak depremzedelere yardım etmeye devam edeceklerini ve spora destek vermeyi planladıklarını belirtti.
Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor ile oynanan maçta attığı golle bu sezonki gol sayısını 19'a yükseltti. Manaj'ın golü, maçın 64. dakikasında serbest vuruştan geldi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Corendon Alanyaspor'un gollerini 49. dakikada Hassan ve 79. dakikada Oğuz Aydın kaydederken, EMS Yapı Sivasspor'un tek golünü 64. dakikada Manaj attı. Karşılaşmayı Corendon Alanyaspor 2-1 kazandı.
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor'a 2-1 yenilerek bu sezonki 9. mağlubiyetini yaşadı. Kırmızı-beyazlılar, ligde oynadığı 29 maçta 35 gol atarken, kalesinde ise 39 gol gördü.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kemerburgaz Yüzme Havuzu'nun açılışını yaparken, Zeytinburnu'ndaki Veliefendi Kapalı Yüzme Havuzu'nun temelini attı. Bakan Bak, Türkiye'de bir spor devrimi yaşandığını belirterek, ülke çapında son 5-6 yılda 10 milyondan fazla çocuğa yüzme öğretildiğini söyledi. Ayrıca, bağımlılıkla, uyuşturucuyla ve kötü alışkanlıklarla mücadele konusunda da önemli çalışmalar yaptıklarını vurguladı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor, evinde karşılaştığı Alanyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Maçta Manaj'ın golüne karşılık olarak Hassan ve Oğuz Aydın'ın attığı gollerle Alanyaspor galip geldi. Sarı kartlar ise Caktas, Koita, Manaj, Balkovec ve Aliti'ye çıktı.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Halkbank, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın setleri 11-25, 20-25, 17-25 şeklinde sonuçlandı.
Ergene ilçesinde düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları etkinliklerine 14 İlkokul ve 336 sporcu katıldı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, etkinliklerin amacının öğrencilere sporu sevdirmek ve geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmak olduğunu belirtti. Etkinlikler 11 Mart'ta sona erecek.
Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Büyükler Türkiye Şampiyonası'na 53 ilden 940 sporcu katılıyor. Şampiyonaya ilgi büyük.
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