Erzurum\'da voleybol şampiyonu Tevfik İleri Anadolu Lisesi

Erzurum'da düzenlenen Okullar Arası Gençler B Kızlar Voleybol Müsabakaları şampiyonu Tevfik İleri Anadolu Lisesi oldu.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında düzenlenen Okullar Arası Gençler B Kızlar Voleybol Müsabakaları Erzurum'da yapıldı. Turnuvaya genç kızlarda 22 takım katıldı.

Müsabakalarda rakiplerini eleyerek finale yükselen Tevfik İleri Anadolu Lisesi ile Nene Hatun Kız Anadolu Lisesi final maçında karşı karşıya geldi.

Final karşılaşmasının ilk setini Nene Hatun Kız Anadolu Lisesi kazandı. Kalan setlerde üstünlük sağlayan Tevfik İleri Anadolu Lisesi, müsabakayı 3-1 kazanarak iki yıl aranın ardından yeniden şampiyon oldu. Müsabaka sonunda iki takım sporcuları birbirlerini tebrik etti. - ERZURUM