TFF 1. Lig 2026-2027 Sezonu Programı Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, 1. Lig 2026-2027 sezonunun ilk hafta programını açıkladı. Vanspor- Kayserispor maçı 9 Ağustos Pazar günü oynanacak.

TFF 1. Lig'de 2026-2027 sezonu için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu sezonun ilk hafta programını açıkladı. Buna göre Kayserispor'un deplasmanda oynayacağı Vanspor maçının tarihi 9 Ağustos Pazar olarak duyuruldu. Bu maçın başlama saatinin 21.30 olduğu kamuoyu ile paylaşıldı. Sezonun ilk müsabakası 8 Ağustos Cuma günü Boluspor ile Manisa FK arasında oynanacak. 20 takımın mücadele edeceği 1. Lig'de Cuma günü 1 maç, Cumartesi günü 4 maç, Pazar günü 4 müsabaka oynanacak.

Pazartesi günü de 1 müsabaka oynanacak ve sezonun ilk hafta maçları tamamlanacak. - KAYSERİ