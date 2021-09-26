TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 MKE Ankaragücü: 4

TFF 1. Lig 7. haftasında Bursaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırladı.

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