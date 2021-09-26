Üye Girişi
TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 MKE Ankaragücü: 4 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 MKE Ankaragücü: 4

26.09.2021 20:57
TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 MKE Ankaragücü: 4, System.String[]

TFF 1. Lig 7. haftasında Bursaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırladı.

TFF 1. Lig 7. haftasında Bursaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Mücadeleyi Ankara temsilcisi 4-0 kazandı.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Erdem Özgenç'in ortası direkt kaleye gitti. Kaleci Canberk Yurdakul son anda topu kornere çeldi.

12. dakikada Namiq Alasgarov'un ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Massimo Bruno, kalecinin üstünden topu ağlara göndermek istedi ancak Akın Alkan buna engel oldu.

21. dakikada Eren Derdiyok, sol kanattan yapılan ortayı tek vuruşla ağlara gönderdi. 0-1

25. dakikada Emirhan Aydoğan'ın kaptırdığı top sonrası kontra atağa çıkan Ankaragücü'nde yine sahneye Eren Derdiyok çıktı ve farkı ikiye çıkartan golü kaydetti. 0-2

35. dakikada Eren Derdiyok, sol kanattan yapılan ortaya iyi yükseldi. Golcü oyuncunun vuruşu az farkla kalenin üstünden auta çıktı.

46. dakikada Yusuf Abdioğlu, kornerden yapılan ortaya iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-3

60. dakikada Burak Altıparmak'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Acolatse, düzgün şut çıkartamadı.

64. dakikada Luka Capan'ın ceza sahası dışında vurduğu sert vuruşu kaleci iki hamlede kontrol edebildi.

66. dakikada Eren Derdiyok, İshak Çakmak'ın asistliğinde boş kaleye topu gönderdi. 0-4

82. dakikada Reagy Ofosu, üstü üste çalımlarla ceza sahasına sarktı. Ancak verdiği pas kalecide kaldı.

83. dakikada Batuhan Kör, ceza sahası içinde yerden sert vuruş çıkarttı. Top az farkla auta gitti.

Stat: Bitci Timsah Park

Hakemler: Caner Ak xxx, Deniz Turgut xxx, Emir Eray Eyisoy xxx

Bursaspor: Canberk Yurdakul xx, Onur Atasayar xxx, Cüneyt Köz x, Luka Capan xxx, Emirhan Aydoğan x (Taha Altıkardeş dk. 46 xx), Kerem Şen x, Burak Altıparmak xx, Massimo Bruno x (Vefa Temel dk. 83 ?), Namiq Alasgarov xx (Reagy Ofosu dk. 46 xx), Tim Matavz x (Eren Güler dk. 77 x), Elton Acolatse x (Batuhan Kör dk. 60 xx)

Yedekler: Deniz Aydın, Mert Yılmaz, Mehmet Erdem Uğurlu, Nicolas Zalazar, Uğur Kaan Yıldız

Teknik Direktör: Özcan Bizati

MKE Ankaragücü: Akın Alkan xx, Erdem Özgenç xxx, Tiago Pinto xxx, Yusuf Abdioğlu xxxx, Sinan Osmanoğlu xx, Murat Uçar xxx (Mahmut Akan dk. 76 xx), Abdullah Durak xxx, Gboly Ariyibi xxx (Nadir Çiftçi dk. 68 xx), İshak Çakmak xxx (Ali Kaan Güneren dk. 81 ?), Ghayas Zahid xxx (Aatif Chahechouhe dk. 68 xx), Eren Derdiyok xxxxx (Cem Ekici dk. 68 xx)

Yedekler: Mert Topuz, Erdi Dikmen, Ulaş Yılmaz, Atakan Dama, Sıtkı Ferdi İmdat

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Eren Derdiyok (dk. 21, 25 ve 66), Yusuf Abdioğlu (dk. 46) (MKE Ankaragücü) - BURSA

TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 MKE Ankaragücü: 4
TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 MKE Ankaragücü: 4
TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 MKE Ankaragücü: 4
TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 MKE Ankaragücü: 4

Futbol Federasyonu, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 MKE Ankaragücü: 4 - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı 20:38 NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı Tüyler ürperten anlar! Antilop, dev timsahların dişleri arasında sıkışıp kaldı 20:30 Tüyler ürperten anlar! Antilop, dev timsahların dişleri arasında sıkışıp kaldı İşte dünyayı ayağa kaldıran fotoğraflar! İçine şeytan kaçtığı söylenen kız çok net görüntülenmiş 19:52 İşte dünyayı ayağa kaldıran fotoğraflar! İçine şeytan kaçtığı söylenen kız çok net görüntülenmiş
Photoshop'u abartan Merve Boluğur, sosyal medyanın diline düştü 19:47 Photoshop'u abartan Merve Boluğur, sosyal medyanın diline düştü Rıdvan Dilmen'den Kim Min-Jae'ye tam not: Tartışmasız Süper Lig'in en iyisi 19:22 Rıdvan Dilmen'den Kim Min-Jae'ye tam not: Tartışmasız Süper Lig'in en iyisi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye YPG/PKK tepkisi: Terör örgütlerine silah yardımı yapıyorlar 18:40 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye YPG/PKK tepkisi: Terör örgütlerine silah yardımı yapıyorlar
Petrol atıklarının ardından Samandağ sahilde yeni kriz! Asi'den gelen su canavarları her yeri kapladı 18:13 Petrol atıklarının ardından Samandağ sahilde yeni kriz! Asi'den gelen su canavarları her yeri kapladı Prof. Dr. Murat Akova'dan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama: Sinovac kadar etkili olacak 15:58 Prof. Dr. Murat Akova'dan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama: Sinovac kadar etkili olacak

Son Dakika Haberleri
17:58 Son Dakika! Fenerbahçe kritik maçta hata yapmadı! Kanarya, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti
17:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin zirvesinde kritik konu masaya yatırılacak
17:37 Hatay-F.Bahçe maçında tartışılan pozisyona Rıdvan Dilmen yorumu: Benim gördüğüm açıdan penaltı
17:32 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torununun kedisiyle fotoğrafını paylaştı
17:31 Aynur Aydın iç çamaşırlı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı
17:28 Kadıköy'de 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü
17:11 Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu sonrası hakemlere tepki yağıyor
17:10 Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in paylaşımlarına beğeni yağdı
17:08 Gündem haberleri! Son Dakika gündem haberleri
17:01 Emlakçı, arazi anlaşmazlığı sebebiyle saldırıya uğradı
Aslan geri döndü! Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi Aslan geri döndü! Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi         
20:52
Göztepe'nin golü sonrası kaos! Fatih Terim, Galatasaray taraftarıyla birbirine girdi Göztepe'nin golü sonrası kaos! Fatih Terim, Galatasaray taraftarıyla birbirine girdi         
20:32
Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü         
20:11
Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı         
19:47
Kocasının ayakları büyük olan kadınlar dikkat! Daha fazla aldatılıyorlar Kocasının ayakları büyük olan kadınlar dikkat! Daha fazla aldatılıyorlar         
19:32
Son Dakika: Türkiye'de 26 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 25 bin 861 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 25 bin 861 yeni vaka tespit edildi         
19:17
Sokak ortasındaki korkunç cinayetin sır perdesi çözüldü, kayıp kızın izine ulaşıldı Sokak ortasındaki korkunç cinayetin sır perdesi çözüldü, kayıp kızın izine ulaşıldı         
18:21
Taliban, tek tek bütün dükkanları kapatıyor Taliban, tek tek bütün dükkanları kapatıyor         
16:20
Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı         
15:29
Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı         
15:18
önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı         
15:02
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi         
14:35
Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış         
09:58
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım         
09:37
Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü         
09:33
Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor         
08:53
ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı         
18:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2021 21:16:57. #1.11#
SON DAKİKA: TFF 1. Lig: Bursaspor: 0 MKE Ankaragücü: 4 - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement