TFF 1. Lig: Gençlerbirilği: 1 Boluspor: 0

57. dakikada ceza sahasında Boluspor savunmasından baskıyla topu alan Lima kaleye dönerek sert bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak sol kale direğinden auta çıktı.

49. dakikada Kerem can sağ kanattan topu sol çaprazdaki Lualua ile buluşturdu. Savunmanın arasından gönderdiği ortayı sağ tarafa bırakan Barış Alıcı meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği sahasında ağırladığı Boluspor 'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

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