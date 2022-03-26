TFF 2. Lig: 1461 Trabzon: 2 Sivas Belediyespor: 0 - Son Dakika
Üye Girişi

TFF 2. Lig: 1461 Trabzon: 2 Sivas Belediyespor: 0

26.03.2022 16:08
TFF 2. Lig: 1461 Trabzon: 2 Sivas Belediyespor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 1461 Trabzon FK, Sivas Belediyespor karşılaştı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 1461 Trabzon FK, Sivas Belediyespor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi Trabzon ekibi 2-0 kazandı.

Stat: Yavuz Selim

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi xxx, Sabri Üstünel xxx, Mehmet Dura xxx

1461 Trabzon: Özkan xxx, Erkul xxx, Yasin Palaz xxx, Ali Aytemur xxx, Ahmek Kesim xxx, Hakan Yavuz xxx, Caner Aktaş xxx (Kerem Baykuş dk. 84 ?), Özkan Yıldırım xx (Tunahan dk. 78 x), Halil İbrahim Tuna xx (Yunus Emre Gedik dk. 78 x), İrfan xx (Utku Şen ?) Rahmi Anıl Başaran (Muammer dk.63 x)

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Sivas Belediyespor: Taha Demirtaş x, Gökhan x (Çağrı dk.75 x), Uğur Bulut x, Eşref x, Enes x, Yasin Elmas x, Ozan x (Hüseyin dk. 81 ?), İlhami x,(Doğan dk. 75 x), Yücel x, Abdullah Topkara x, Oğuzhan x,

Teknik Direktör: Yusuf Tokuş

Goller: Caner Aktaş (dk. 53 ve 72) (1461 Trabzon FK)

Sarı Kartlar: Yasin Palaz, Ahmet Kesim (1461 Trabzon), İlhami, Uğur (Sivas Belediyespor) - TRABZON

TFF 2. Lig: 1461 Trabzon: 2 Sivas Belediyespor: 0
TFF 2. Lig: 1461 Trabzon: 2 Sivas Belediyespor: 0
TFF 2. Lig: 1461 Trabzon: 2 Sivas Belediyespor: 0

YORUMLAR
500
TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 Karacabey Belediyespor: 0 TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 Karacabey Belediyespor: 0 TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 1 Amed Sportif Faaliyetler: 3 TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 1 Amed Sportif Faaliyetler: 3

Futbol Federasyonu, 1461 Trabzon, Trabzon, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: 1461 Trabzon: 2 Sivas Belediyespor: 0 - Son Dakika


Son Dakika
15:57 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: İstanbul Boğazı'ndaki mayını etkisiz hale getirdik! Rus ve Ukraynalı makamlarla görüştük!
15:51 Mısır Çarşısı'nda Ramazan yoğunluğu başladı ama fiyatların yanına yanaşılmıyor
15:49 Herkes bunu merak ediyor: Serdar Ortaç altına mı kaçırdı?
15:48 Japon genci Yuji Umeji nasıl 'Zeytinburnu çocuğu' oldu? İşte Japon gencin kelle söğüş satma hikayesi
15:45 AK Partili Kurtulmuş'tan 'sistem' açıklaması: Millet beğenmiyorsa değiştirir!
15:42 İrem Derici Hatay'daydı: Bacak ve göğüs dekolteli giysisiyle çok beğenildi
15:41 Genç kadın en yakın arkadaşının babasıyla birlikte olduğunu, arabada bulduğu prezervatiften öğrendi
15:37 Striptiz kulübüne gittiler, faturayı iş harcaması olarak gösterdiler! Hepsi kovuldu
15:30 Kılıçdaroğlu, Balyoz davasında yargılanırken intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar'ı ziyaret etti
11:21 Sosyal medyadan zeytinyağı satmak istedi, 5 milyon lira kaybetti! Filmlere konu olacak bir dolandırıcılık hikayesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 16:24:26. #1.12#
SON DAKİKA: TFF 2. Lig: 1461 Trabzon: 2 Sivas Belediyespor: 0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement