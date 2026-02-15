Futbolda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 24, Beyaz Grup'ta ise 26. hafta sona erdi.
Ligde bugün oynanan müsabakalar ve sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup
Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Menemen FK: 2-1
Fethiyespor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol: 0-0
Güzide Gebzespor-Adanapor: 7-0
Bursaspor-Granny's Waffles Kırklarelispor: 4-0
Beyaz Grup
Adana 01 FK-Karaman FK: 0-0
Merkür Jet Erbaaspor-Muğlaspor: 0-1
İskenderunspor-GMG Kastamonuspor: 2-0
MKE Ankaragücü-Batman Petrolspor: 1-1
Son Dakika › Spor › TFF 2. Lig 24. ve 26. Hafta Sonuçları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?