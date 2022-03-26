TFF 2. Lig: Akhisar: 3 Ankara Demirspor: 1 - Son Dakika
Üye Girişi

TFF 2. Lig: Akhisar: 3 Ankara Demirspor: 1

26.03.2022 16:33
TFF 2. Lig: Akhisar: 3 Ankara Demirspor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Akhisarspor, ligin 31. hafta maçında evinde ağırladığı Ankara Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Akhisarspor, ligin 31. hafta maçında evinde ağırladığı Ankara Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

Stat: Spor Toto Akhisar Stadı

Hakemler: Erhan Kutlu xx, Arif Dilmeç xx, Orhan Timurtaş xx

Akhisarspor: Enes xxx, Kemal xx, İbrahim xx(Yusuf Kanal dk. 60 x), Cengiz xx, Gökmen xxx, Enes x, Mert xxx(Recep dk. 90+3 ?), Furkan xxx, Cihat xx(Orçun dk. 90+3 ?), Oğuzcan xxx(Yavuz dk.76 x), Bertuğ xxx(Serkan dk. 77 x)

Ankara Demirspor: Oğuz x, Eren x(Taner dk. 62 x), Kamil x(Rahmi Can dk. 46 x), Ümit xx, Aykut xx, Abdulkadir x(Mücahit dk. 62 x), Harun x(Mahmut dk. 74 x), Hasan x(Alim dk. 62 x), Yusuf x, Serdar x, Ergin xx

Goller: Oğuzcan (dk. 30), Furkan (dk. 58), Bertuğ (dk.73) (Akhisarspor), Hasan (dk. 40) (Ankara Demirspor)

Sarı kartlar: İbrahim, Yusuf Kanal, Kemal (Akhisarspor) Rahmi Can, (Ankara Demirspor)

Kırmızı kart: Tamer (dk. 85) (Ankara Demirspor) - MANİSA

TFF 2. Lig: Akhisar: 3 Ankara Demirspor: 1
TFF 2. Lig: Akhisar: 3 Ankara Demirspor: 1
TFF 2. Lig: Akhisar: 3 Ankara Demirspor: 1
TFF 2. Lig: Akhisar: 3 Ankara Demirspor: 1
TFF 2. Lig: Akhisar: 3 Ankara Demirspor: 1
TFF 2. Lig: Akhisar: 3 Ankara Demirspor: 1
TFF 2. Lig: Akhisar: 3 Ankara Demirspor: 1
TFF 2. Lig: Akhisar: 3 Ankara Demirspor: 1
TFF 2. Lig: Akhisar: 3 Ankara Demirspor: 1
TFF 2. Lig: Akhisar: 3 Ankara Demirspor: 1

YORUMLAR
500
Futbol: Toplu sonuç Futbol: Toplu sonuç TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 Karacabey Belediyespor: 0 TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 Karacabey Belediyespor: 0

Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Spor Toto, Akhisar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Akhisar: 3 Ankara Demirspor: 1 - Son Dakika


Son Dakika
16:35 Zelenski konuşmasına "Esselamu Aleyküm" diyerek başladı: Ukraynalı Müslümanlar Ramazan ayında ülkesini korumak zorunda kalacak
16:26 Galatasaray, borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğunu açıkladı
15:57 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: İstanbul Boğazı'ndaki mayını etkisiz hale getirdik! Rus ve Ukraynalı makamlarla görüştük!
15:49 Herkes bunu merak ediyor: Serdar Ortaç altına mı kaçırdı?
15:45 AK Partili Kurtulmuş'tan 'sistem' açıklaması: Millet beğenmiyorsa değiştirir!
15:42 İrem Derici Hatay'daydı: Bacak ve göğüs dekolteli giysisiyle çok beğenildi
15:41 Genç kadın en yakın arkadaşının babasıyla birlikte olduğunu, arabada bulduğu prezervatiften öğrendi
15:37 Striptiz kulübüne gittiler, faturayı iş harcaması olarak gösterdiler! Hepsi kovuldu
15:30 Kılıçdaroğlu, Balyoz davasında yargılanırken intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar'ı ziyaret etti
11:21 Sosyal medyadan zeytinyağı satmak istedi, 5 milyon lira kaybetti! Filmlere konu olacak bir dolandırıcılık hikayesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 16:39:40. #1.12#
SON DAKİKA: TFF 2. Lig: Akhisar: 3 Ankara Demirspor: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement