TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0Pendikspor: 1 - Son Dakika

TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında Akhisarspor, kendi evinde Pendikspor ile karşılaştı. Pendikspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Stat: Spor Toto Akhisar Stadı
Hakemler: Demokrat Özgür Güneş xx, Ömer Lütfü Aydın xx, Haydar Avcı xx
Akhisarspor: Enes xx, Recep xx, Kemal x, Göksu x, Yusuf Acer x (Furkan dk. 68 x), Yusuf Kanal x (Oğuzcan 90+1 ?), Mert xx, Bora x (Enes dk. 68 ?), Yusuf Cihat x, Serkan xx (Halil İbrahim dk. 83 ?), Mert Efe x
Pendikspor: Haydar xx, Serdar Cansu xx, Berkay xx, Tarık xx, Erhan xx, Mesut xx, Emir xx (Bekir dk. 79 x), Muhammed x (Görkem dk. 60), Onur x (Zahit dk. 68 x), Sertaç x (Gökcan dk. 60 x), Serdar x (Taha dk. 79 xx)
Gol: Taha Balcı (dk. 89) (Pendikspor)
Sarı Kart: Bora (Akhisarspor) - MANİSA
Kaynak: İHA
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