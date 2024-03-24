Belediye Derincespor, Fethiyespor\'u 4-1 mağlup etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. haftasında Belediye Derincespor evinde karşılaştığı Fethiyespor'u 4-1 mağlup etti.
Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu, Barış Sun, Melih Kurtuluş
Belediye Derincespor: Eray Birniçan, Canberk Ömer Özdemir, Alaattin Hamza Ok (Furkan Şeker dk. 90+2), Alpay Çelebi, Fatih Cerlek (Yusuf Balcı dk. 90+5), Alperen Pak, Ege Özkayımoğlu (Berat Ali Genç dk. 76), Hüseyin Karabey, Volkan Altınsoy, Taha Aydınlı (Okan Baydemir dk. 76), Melik Derin (Erdi Can Şehit dk. 90+2)
Fethiyespor: Enes Fidayeo (Anıl Demir dk. 46), Ali Mert Aydın, Serdar ümit Deniz, Rıdvan Türker (Aziz Aksoy dk. 83), Murat Yılmaz, Selçuk Alibaz (Özcan Yaşar dk. 70), Ahmet Dereli, Berk Taşkın, Berat Satır (Selim Kayacı dk. 46), Ramazan Çevik (Nurettin Çakır dk. 46), Sezer Özmen
Goller: Melik Derin (dk. 10, 45+2), Taha Aydınlı (dk. 29), Okan Baydemir (dk. 90+5) (Belediye Derincespor), Selçuk Alibaz (dk. 22) (Fethiyespor)
Sarı kartlar: Alaattin Hamza Ok, Ege Özkayımoğlu, Eray Birniçan (Belediye Derincespor), Ramazan Çevik, Selim Kayacı (Fethiyespor) - KOCAELİ
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