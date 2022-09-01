Göztepe ve Menemen Belediyespor formaları giyen Yusuf Talum ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Tarsus İdman Yurdu, bir oyuncuyu daha kadrosuna dahil edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Tarsus İdman Yurdu, Yusuf Talum'u transfer etti - Son Dakika

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