Tarsus İdman Yurdu, Yusuf Talum'u transfer etti - Son Dakika
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Tarsus İdman Yurdu, Yusuf Talum'u transfer etti

01.09.2022 09:50
Tarsus İdman Yurdu, Yusuf Talum'u transfer etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu, Yusuf Talum'u renklerine bağladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu, Yusuf Talum'u renklerine bağladı.

Göztepe ve Menemen Belediyespor formaları giyen Yusuf Talum ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Tarsus İdman Yurdu, bir oyuncuyu daha kadrosuna dahil edeceği öğrenildi.

21 yaşındaki sağ bek, futbola Kuşadası Trabzon Gençlikspor'da başladı. Göztepe'de ilk kez profesyonel olan Talum, 19 Yaşaltı Milli Takımı'nda forma giydi. Talum, geçen sezon Menemen Belediyespor formasıyla sezonu tamamladı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Menemen, Tarsus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tarsus İdman Yurdu, Yusuf Talum'u transfer etti - Son Dakika

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