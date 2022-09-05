TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Afjet Afyonspor, sahasında Bursaspor'u 1-0 yendi.
Ligin 2. hafta kapanış maçında ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 87. dakikada Hakkı Doğan attı.
Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor, Son Dakika
Son Dakika › Spor › Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.