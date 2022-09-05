Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: TFF 2. Lig

05.09.2022 23:06
Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Afjet Afyonspor, sahasında Bursaspor'u 1-0 yendi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Afjet Afyonspor, sahasında Bursaspor'u 1-0 yendi.

Ligin 2. hafta kapanış maçında ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 87. dakikada Hakkı Doğan attı.

YORUMLAR
500
Süper Lig'de 9 haftalık program açıklandı! Dev derbilerin tarihleri belli oldu Süper Lig'de 9 haftalık program açıklandı! Dev derbilerin tarihleri belli oldu TFF, Süper Lig'de maç programlarını açıkladı TFF, Süper Lig'de maç programlarını açıkladı
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:24 Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararları Galatasaraylıları çıldırttı
22:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan icralık borcu olan vatandaşlara müjde verdi
21:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yılbaşından sonra hızlı bir şekilde düşecek
21:46 Süper Lig'de 9 haftalık program açıklandı! Dev derbilerin tarihleri belli oldu
21:37 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransız gazeteciye çarpıcı yanıt: Türkiye'yi örnek alın
21:15 Yusuf Yazıcı imzayı attı! Trabzonspor'a resmen dönüş yaptı
20:18 Şırnak'ta dikkat çeken takı geleneği! Oy kullanır gibi sandık kuruldu
20:15 Beşiktaş'ta Dele Alli şoku! Sahalardan uzak kalacağı tarih netleşti
19:41 Seferovic'e kesik! Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın ilk 11'leri açıklandı
19:16 Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığındaki 4 terörist yakayı ele verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 23:06:47. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement