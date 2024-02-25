TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Afyonspor ve Diyarbekirspor 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Afyonspor ve Diyarbekirspor 0-0 berabere kaldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta Afyonspor ve Diyarbekirspor 0-0 berabere kaldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 27. hafta maçında Afyonspor, sahasında Diyarbekirspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamayarak bir puana razı oldu.

25.02.2024 16:13
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftada Afyonspor sahasında karşılaştığı Diyarbekirspor ile 0-0 berabere kaldı.

Hakemler: Safa Yılmaz, Batuhan Bıyıklı, Çağrı Yıldırım

Afyonspor: Boran Güngör, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, Mustafa Erkasap (Hüseyin İçlek dk. 83), Burak Topçu (Koray Zorlu dk. 57), Yunus Emre Mertoğlu (İlhan Mertoğlu dk. 46), Muhammet Mustafa Özbay, Kerem Kaya, Samet Semiz, Bedirhan Akbaba (Osman Yavuz dk. 74), İrfan Köse

Diyarbekirspor: Mehmet Cinpir, Cem Çelik (Seçkin Batuhan Fırıncı dk. 60), Hasan Hüseyin Acar, Serhat Enes Çalışan, Gökhan Kurumuş, Seymen Yağmur, Savaş Polat, Yasin Dülger (Berkay Ceylan dk. 82), Burak Asan, Koray Yağcı, Arda Okan Kurtulan

Sarı kartlar: Samet Semiz, Kerem Kaya, (Afyonspor), Cem Çelik, (Diyarbekirspor) - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Afyonspor ve Diyarbekirspor 0-0 berabere kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Afyonspor ve Diyarbekirspor 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
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